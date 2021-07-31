«Я — не МОК». Автор The New York Times отказался удалять флаг России в соцсетях

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
21
13
12
2Япония
17
5
8
4Россия
11
15
11
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Женщины. Финал
Элайн Томпсон
Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс
Шеричка Джексон
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Микст. Финал
Польша
Доминиканская Республика
США
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Финал
Ли Джун Ху / Лю Ю Чен
Ли Янь / Ван Чи-Линь
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Мужчины. Финал
Даниэль Столь
Симон Петерссон
Лукас Вайсхайдингер
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 96 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Фарес Эльбах
Кейдомар Вальенилья
Антон Плесной
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Чиа Аарон / Со Вуй Ик
Мохаммад Анса / Хендра Сетиаван
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Белинда Бенчич
Маркета Вондроушова
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Матч за 3-е место
Нина Стоянович / Новак Джокович
Эшли Барти / Джон Пирс
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Корея
Италия
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Елена Рыбакина
Элина Свитолина
Результаты
Дзюдо
Микст. Финал
Япония
Франция
Результаты
Регби
Женщины. Финал
Новая Зеландия
Франция
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Израиль
Россия
Результаты
Регби
Женщины. Матч за 3-е место
Фиджи
Великобритания
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Германия
Нидерланды
Результаты
Парусный спорт
RS:X. Мужчины. Финал
Киран Бадлу
Тома Гояр
Би Кунь
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Финал
Мауро Несполи
Мете Газоз
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Тань Чи-Чун
Такахару Фурукава
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 81 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Лю Сяоцзюнь
Сакариас Боннат
Антонио Пиццолато
Результаты
Расписание событий
Гольф. Мужчины
1.08скороЛичное первенство. Мужчины. Финал
Конный спорт. Микст
1.08скороТроеборье, личное и командное первенство. Микст
Стрельба. Мужчины
1.08скороСкоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Квалификация
Гандбол. Мужчины. Группа B
1.08скороПортугалияЯпония
Пляжный волейбол. Мужчины
1.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Женщины
1.08скороЖенщины. 1/8 финала
Волейбол. Мужчины. Группа A
1.08скороПольшаКанада
Легкая атлетика. Женщины
1.08скороМолот. Женщины. Квалификация A
Хоккей на траве. Мужчины
1.08скороМужчины. 1/4 финала
Легкая атлетика. Женщины
1.08скоро3000 м с/п. Женщины. Предварительный раунд
Легкая атлетика. Женщины
1.08скороДлина. Женщины. Квалификация
Баскетбол. Женщины. Группа А
1.08скороКанадаИспания
Велоспорт - BMX. Женщины
1.08скороФристайл. Женщины. Финал
Плавание. Мужчины
1.08скоро50 м в/с. Мужчины. Финал
Плавание. Женщины
1.08скоро50 м в/с. Женщины. Финал
Легкая атлетика. Женщины
1.08скороЯдро. Женщины. Финал
Легкая атлетика. Женщины
1.08скороМолот. Женщины. Квалификация B
Плавание. Мужчины
1.08скоро1500 м в/с. Мужчины. Финал
Легкая атлетика. Мужчины
1.08скоро400 м. Мужчины. Предварительный раунд
Гандбол. Мужчины. Группа B
1.08скороЕгипетБахрейн
18:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Я — не МОК». Автор The New York Times отказался удалять флаг России в соцсетях

Авторитетный теннисный журналист из США не признал санкций в отношении нашей сборной в Токио.

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Сегодня утром глава пресс-службы МОК Марк Адамс на брифинге в Токио заявил, что у организации нет возможности и полномочий для того, чтобы исключить использование российской символики на Играх-2020 и в олимпийских публикациях в СМИ и соцсетях. Вопрос возник из-за жалоб иностранных журналистов на то, что антидопинговые санкции в отношении России якобы выполняются не в полной мере. Особенно в части запрета на российскую государственную символику. На это Адамс заметил, что МОК отвечает за соблюдение правил только атлетами и официальными делегациями, но не абсолютно всеми жителями Земли.

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Иллюстрацией к этой ситуации буквально через несколько часов стал отказ известного теннисного журналиста и инсайдера Бена Ротенберга удалять флажок России из своей публикации о списке финалистов на турнире теннисистов в Токио-2020. Напомню, что в финалы там вышли Карен Хачанов и две наши пары в миксте (Елена Веснина и Аслан Карацев, а также Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев). Один из читателей предложил американскому журналисту убрать российские флаги в связи с санкциями, на что получил резонный ответ: «Я — не МОК. Они вместе соревнуются, потому что они русские. Это Россия».

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Правила Токио-2020 перенесут на Пекин-2022

Огня этой ситуации добавляет тот факт, что Ротенберг много сотрудничает с газетой The New York Times — той самой, в которой пять лет назад вышло интервью Григория Родченкова, которое вывело допинговый скандал вокруг России на новый уровень. По большому счету именно та публикация в конечном итоге и привела к нынешним санкциям и запрету на флаг России. Кроме того, The New York Times неоднократно выступала за ужесточение наказания и более тщательное соблюдение двухлетнего запрета на символику России на Олимпиадах и чемпионатах мира.

На том же самом брифинге в Токио Адамс сообщил, что правила в отношении российских гимна и флага, скорее всего, останутся в неизменном виде и на Олимпиаде в Пекине в феврале 2022 года. На данный момент наши госсимволы запрещены на форме олимпийцев и на всех объектах Игр, но могут свободно использоваться болельщиками за пределами олимпийского периметра. Нашим спортсменам запрещено упоминать в микст-зоне и на пресс-конференциях, что они представляют Россию, но на их форме можно использовать цвета российского флага. Последнее вызывает особенный гнев западных СМИ, которые ежедневно публикуют статьи с критикой нынешней ситуации.

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Противоречит духу олимпийского движения

Так, сегодня в британской газете The Guardian в олимпийском блоге Барни Ронея появилась публикация, фактически поддерживающая неверную трактовку слов американского пловца Райана Мерфи. После поражения на 200-метровке на спине в Токио от россиянина Евгения Рылова Мерфи начал рассуждать о «нечестной гонке», из-за чего создалось впечатление, что он подозревает Рылова в допинге. Правда, затем Райан уточнил, что его неправильно поняли, извинился перед Евгением и заявил, что конкретных претензий к пловцам из сборной ОКР у него нет. Зато они есть у Барни Ронея, который вновь поставил вопрос о недостаточном наказании России.

Вся эта ситуация возмутила посла России в США Анатолия Антонова. «Эти голословные спекуляции вызывают недоумение, — отметил дипломат в Facebook. — Российские атлеты добывают медали в Токио в честной борьбе… Попытки дискредитировать их достижения продиктованы стремлением избавиться от добросовестной конкуренции, что противоречит духу олимпийского движения. Проигрывать надо с достоинством. Употребление допинга — общемировая проблема. Ее решение требует усилий всех государств. США также могут сыграть в этом процессе важную роль. Например, активизировать борьбу с запрещенными препаратами в кузнице кадров американской олимпийской сборной — студенческих и профессиональных спортивных лигах, которые не следуют международным антидопинговым стандартам».

«Обвинение в допинге со стороны одних спортсменов или функционеров других спортсменов — это прежде всего нарушение спортивной этики, — заявил РИА “Новости” председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев. — Официальная жалоба на таких нарушителей может быть подана в комитет по этике МОК, в оргкомитет и в профильную международную спортивную федерацию. Кроме того, такого рода нападения на российских спортсменов являются элементом недобросовестной конкуренции, направленной на психологическое давление».

Олег Шамонаев

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Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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