Сборная России завоевала три медали в субботу на Олимпиаде в Токио
ТОКИО, 31 июл — РИА Новости. Сборная России завоевала одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали в субботу на Олимпийских играх в Токио.
ТОКИО, 31 июл — РИА Новости. Сборная России завоевала одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали в субботу на Олимпийских играх в Токио.
Золото российской сборной принесли саблистки Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова в командном турнире.
Обладательницами серебра и бронзы соответственно стали Юлия Зыкова и Юлия Каримова в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров.
Сборная России, на счету которой 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград, идет на четвертом месте в командном зачете. Лидирует сборная Китая — 21 золотая, 13 серебряных, 12 бронзовых наград. Вторыми идут японцы — 17−5−8, третьими — американцы — 16−17−13.