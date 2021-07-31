Китайские спортсмены возглавляют медальный зачет токийской Олимпиады

Сегодня представители Китая стали обладателями двух золотых, трех серебряных и одной бронзовой медали. Всего в их активе 46 наград (21, 13, 12). На второй позиции сборная Японии — 30 (17, 5, 8), третье место у команды США — 46 (16, 17, 13). Российские атлеты на четвертой строке медального списка — 37 (11, 15, 11).
Первую награду токийской Олимпиады и сразу высшей пробы сегодня завоевали белорусы. Дебютант Игр 20-летний Иван Литвинович стал олимпийским чемпионом по прыжкам на батуте. Триумфатор ОИ-2016 в Рио Владислав Гончаров остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.
Всего сегодня был разыгран 21 комплект наград.