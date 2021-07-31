Пришла на выручку «мамке» Великой. У России новый супергерой на Олимпиаде!

Сборная России по фехтованию в прошлые дни порадовала несколькими медальными успехами на Олимпиаде в Токио. Некоторые были ожидаемыми, другие — сродни сенсации. В субботу от отечественной команды саблисток безальтернативно ждали золотого продолжения. Причины понятны: женская сборная России — абсолютный топ в этой дисциплине.

Вожак коллектива — Софья Великая. Знаменосец российской делегации, серебряный призер нынешних Игр в индивидуальном первенстве, обладательница трех медалей, в том числе золота, с предыдущих Олимпиад. Другая прима — София Позднякова. Олимпийская чемпионка Токио, обыгравшая в личном финале как раз Великую.

Ольга Никитина в таких обстоятельствах выглядела явным третьим номером команды. Тем удивительнее виделся тот факт, что на решающий матч командного турнира именно она была заявлена замыкающей. Главный тренер сборной России Ильгар Мамедов уже после финала объяснил это решение неоптимальным самочувствием Великой.

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«Шел вопрос о ее замене! Софья почувствовала себя не очень. Травма плюс психологически тоже», — сообщил тренер.

Великой действительно было непросто в финале. После ее первого боя сборная России оказалась в отстающих, дальше положение ухудшилось. В худший момент россиянки проигрывали оппоненткам шесть очков. Тут-то Никитина и устроила исторический перформанс.

В сложной ситуации 22-летняя спортсменка продемонстрировала образцовый синтез воли и мастерства. Шарлотта Лембах потерпела фиаско и оказалась повержена со счетом 3:11, сборная России вернула себе лидерство. А француженку после поражения Никитиной вовсе заменили.

Больше россиянки не позволяли соперницам выходить вперед. «Золотой» укол, как и планировалось, оформила Никитина, моментально попавшая в объятия партнерш. Внушительная российская делегация восторженно выдохнула и начала ликовать.

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«Очень интересный финал получился. Больше не как для отца, а как для профессионала в фехтовании. Хороший, динамичный финал: камбэки, качели — все, что так нравится любителям нашего спорта», — сказал после триумфа глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, чья дочь стала двукратной чемпионкой Игр.

Кстати, судья влепил Позднякову желтую карточку по ходу финала. Уж очень эмоционально четырехкратный олимпийский чемпион воспринимал спорные решения арбитров. Понять его можно — некоторые вердикты действительно вызывали вопросы, а ставки были крайне высоки.

Отрадно, что команда оказалась к этому готова и не сломалась. Вся, включая запасную Светлану Шевелеву, которая вполне могла появиться на дорожке. Но этого не случилось, поэтому она осталась без золотой медали. Напарницы по сборной считают это правило несправедливым, с чем тоже можно согласиться. Впрочем, это тоже драгоценный опыт. Из него и куются новые супергерои.