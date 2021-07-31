В Японии создали кимоно для каждой страны на Олимпиаде (фото)
Стоимость одного наряда — почти в 1 млн иен.
Стоимость одного наряда — почти в 1 млн иен.
Японские мастера создали 196 кимоно с уникальным дизайном, которые представляют все страны — участницы Олимпиады в Токио.
Например, на российском кимоно можно увидеть отсылки к Эрмитажу, космосу и «Лебединому озеру», на белорусском — аиста, венки и вышивку, на немецком — ноты из «Лунной сонаты» Бетховена, васильки (национальный цветок Германии) и элементы стиля баухаус.
На кимоно ОАЭ красуются небоскребы и верблюды, о Египте рассказывают пирамиды и персонажи древнеегипетской мифологии, а на кимоно США изображены орел, кинолента и символы космической программы «Аполлон».
Над проектом Imagine Oneworld Kimono Project трудились ведущие японские красильщики, производители текстиля, швеи и другие мастера. Инициатор проекта, дизайнер Йошимаса Такакура, запустил его еще в 2014 году с целью популяризовать культуру Японии через классический костюм. Реализовать проект удалось в основном благодаря краудфандингу. Пошив одного кимоно обходится команде почти в 1 млн иен (около 667 тыс. рублей).
Анна Лысенко