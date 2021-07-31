Позднякова: Конечно, мне хочется выигрывать медали, но цели обогнать папу я пока не ставлю

— Ваш папа сказал, что он вас обыгрывает по медалям со счетом 4:2. И у него есть гандикап. Принимаете вызов?

— Нет, не принимаю! Мы — разные спортсмены. Когда я была маленькой, очень много говорила, что хочу быть пятикратной (олимпийской чемпионкой. — Sport24). Но сейчас я понимаю, что мы фехтовали в совершенно разное время. А еще мы мужчина и женщина. Мужская и женская сабля — абсолютно разные виды спорта. Несмотря на то, что название одно. У каждого свой путь, своя дорога. И в дальнейшем мне нужно будет принять какое-то взвешенное решение. Конечно, мне хочется выигрывать медали. Но цели обогнать папу я пока не ставлю.

— Слышали, как он болел за вас?

— Сегодня — да (в финале командной сабли против француженок на ОИ-2020 в Токио. — Sport24), кричал что-то про судейство (улыбается). Его было слышно прекрасно, ха-ха. Здорово, что он может быть тут.

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий Российские саблистки выиграли вторую Олимпиаду подряд

— Заряжало?