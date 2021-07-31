Шпажисты США устроили акцию против товарища по команде и проиграли

Фехтовальщики Джейк Хойл, Кертис Макдоулд и Яйссер Рамирес 30 июля вышли на матч 1/8 финала командного турнира шпажистов с командой Японии в розовых масках. А запасной Хаджич, который ничего не знал об акции — в форменной чёрной.

Розовыми масками шпажисты протестовали против присутствия в команде Хаджича, которого обвиняют в сексуальных домогательствах сразу к трём женщинам. Все эпизоды относятся к 2013−2015 годам. Суд не обнаружил серьёзных доказательств вины спортсмена, и ему было разрешено ехать на Игры, куда он отобрался ещё до обвинений. Но до завершения расследования на него были наложены ограничения, нарушившие его анонимность. Спортсмен летел в Токио отдельно от остальной команды и вынужден был поселиться в отеле, а не в олимпийской деревне с остальной сборной.