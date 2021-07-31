Триумфальный день в теннисе и старт турнира борцов: анонс главных событий 1 августа на Олимпиаде
Обзор главных событий 1 августа, девятого медального дня Олимпийских игр.
Обзор главных событий 1 августа, девятого медального дня Олимпийских игр.
Окончание недели будет своеобразным водоразделом в олимпийском календаре — завершают турниры фехтовальщики, пловцы и теннисисты, начинают выступления мастера спортивной борьбы. Возможно, сборную России ждет самый успешный день с момента начала Игр.
Завершается один из самых масштабных турниров в рамках Игр — пловцы разыграют заключительные 5 из 35 комплектов положенных им наград. И на десерт всем любителям этого вида спорта традиционно предстоит увидеть две комбинированных эстафеты, мужскую и женскую.
У мужчин в предварительных заплывах Григорий Тарасевич, Антон Чупков, Михаил Вековищев и Владислав Гринев показали третье время, лишь немного отстав от британцев. Но в финале у многих команд, в том числе и российской, будет совсем другой состав. Наверняка у нас на старт выйдут и Евгений Рылов, и Климент Колесников, и Андрей Минаков.
В женской эстафете у российских тренеров маневра куда меньше — Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Мария Каменева показали в квалификации седьмой результат, а это почти оптимальный вариант состава. Кроме того, в финале на 1500 м вольным стилем выступит Кирилл Мартынычев.
В воскресенье пройдет третий и финальный день соревнований в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина у женщин, до которого добрались только 12 из 24 стартовавших участниц. Россиянка Мария Полякова в квалификации была 13-й, но затем сумела прибавить и запрыгнуть в финал с 11-м результатом.
Пловцы сдают пост легкоатлетам, соревнования которых только набирают обороты. И в воскресенье российским поклонникам «королевы спорта» будет за кого поболеть. В мужском финале по прыжкам в высоту будут участвовать сразу два наших соотечественника. При этом Михаил Акименко в квалификации стал одним из четырех прыгунов, без помарок взявших все высоты вплоть до необходимых 2,28 м. Призер чемпионата Европы Илья Иванюк справился с этой задачей не без осечек и стал 11-м.
В утренней программе также значится квалификация у прыгуний в длину, где заявлена Дарья Клишина — единственная из российских легкоатлетов, выступавшая пять лет назад в Рио. Тогда она стала только девятой и сейчас хочет показать более высокий результат.
Тогда как в спортивной гимнастике пришло время финалов на отдельных снарядах. В последний день недели спортсмены разыграют четыре комплекта наград — по два у мужчин и женщин. Все внимание — мужским вольным упражнениям, где стартует лидер российской сборной, свежеиспеченный олимпийский чемпион в командном многоборье Никита Нагорный. Еще один спортсмен из золотой команды Давид Белявский выступит на коне. У девушек же в финалах сразу по две россиянки: в опорном прыжке это Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова, на брусьях — Мельникова и Анастасия Ильянкова.
А турнир по фехтованию, принесший нам уже пять золотых наград, завершится в воскресенье командным первенством у
Воскресенье станет
А у женщин в соревнованиях по волейболу пляжному начинаются матчи на выбывание. Наш дуэт Надежда Макрогузова/Светлана Холомина без поражений прошел предварительный этап и теперь в 1/8 финала сыграет с парой из Латвии Тина Граудыня/Анастасия Кравченока.
Женская сборная по водному поло в предыдущем туре крупно уступила США, но даже поражение от сильнейшей команды мира вкупе с результатами других встреч вывело подопечных Александра Гайдукова в
В воскресенье определятся обладатели первых медалей в боксе — правда, болельщики бы предпочли, чтобы россиян среди них не оказалось. Потому что награды себе гарантируют те, кто проиграет в полуфиналах, ведь в боксе не проводятся поединки за третьи места. В полутяжелом весе биться за выход на титульный бой будет Имам Хатаев, оппонентом которого станет чемпион Европы-2018, призер ЧМ-2019 и Европейских игр британец Бенджамин Уиттекер. А в полусреднем весе призер Лондона-2012 Андрей Замковой встретится с опытнейшим кубинцем Роньелем Иглесиасом — чемпионом тех же Игр-2012 в более легкой весовой категории.
Кроме этого, три россиянина проведут четвертьфинальные бои. В легчайшем весе Альберт Батыргазиев сойдется с Эрденебатыном Цендбаатаром из Монголии, средневес Глеб Бакши — с гаитянцем Дерреллом Вальсаном, а супертяж Иван Верясов — с дважды серебряным призером чемпионатов мира Камшибеком Кункабаевым из Казахстана.
Очень ожидаемое российскими болельщиками событие — старт турнира по борьбе. Во всех видах программы здесь у нас очень сильные позиции, и уже в воскресенье мы будем болеть за трех очень титулованных борцов. В весе до 60 кг в
Яркое и экстремальное зрелище ждет болельщиков в первых в олимпийской истории медальных заездов в
У стрелков в первый день августа состоится квалификация у мужчин в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 м. Здесь российскую сборную представляет опытный Леонид Екимов.
В турнире по троеборью у конников предстоит, пожалуй, самый зрелищный этап — кросс. Здесь