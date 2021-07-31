Триумфальный день в теннисе и старт турнира борцов: анонс главных событий 1 августа на Олимпиаде

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
21
13
12
2Япония
17
5
8
4Россия
11
15
11
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Женщины. Финал
Элайн Томпсон
Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс
Шеричка Джексон
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Микст. Финал
Польша
Доминиканская Республика
США
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Финал
Ли Джун Ху / Лю Ю Чен
Ли Янь / Ван Чи-Линь
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Мужчины. Финал
Даниэль Столь
Симон Петерссон
Лукас Вайсхайдингер
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 96 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Фарес Эльбах
Кейдомар Вальенилья
Антон Плесной
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Чиа Аарон / Со Вуй Ик
Мохаммад Анса / Хендра Сетиаван
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Белинда Бенчич
Маркета Вондроушова
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Матч за 3-е место
Нина Стоянович / Новак Джокович
Эшли Барти / Джон Пирс
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Корея
Италия
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Елена Рыбакина
Элина Свитолина
Результаты
Дзюдо
Микст. Финал
Япония
Франция
Результаты
Регби
Женщины. Финал
Новая Зеландия
Франция
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Израиль
Россия
Результаты
Регби
Женщины. Матч за 3-е место
Фиджи
Великобритания
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Германия
Нидерланды
Результаты
Парусный спорт
RS:X. Мужчины. Финал
Киран Бадлу
Тома Гояр
Би Кунь
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Финал
Мауро Несполи
Мете Газоз
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Тань Чи-Чун
Такахару Фурукава
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 81 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Лю Сяоцзюнь
Сакариас Боннат
Антонио Пиццолато
Результаты
Расписание событий
Гольф. Мужчины
1.08скороЛичное первенство. Мужчины. Финал
Конный спорт. Микст
1.08скороТроеборье, личное и командное первенство. Микст
Стрельба. Мужчины
1.08скороСкоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Квалификация
Гандбол. Мужчины. Группа B
1.08скороПортугалияЯпония
Пляжный волейбол. Мужчины
1.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Женщины
1.08скороЖенщины. 1/8 финала
Волейбол. Мужчины. Группа A
1.08скороПольшаКанада
Легкая атлетика. Женщины
1.08скороМолот. Женщины. Квалификация A
Хоккей на траве. Мужчины
1.08скороМужчины. 1/4 финала
Легкая атлетика. Женщины
1.08скоро3000 м с/п. Женщины. Предварительный раунд
Легкая атлетика. Женщины
1.08скороДлина. Женщины. Квалификация
Баскетбол. Женщины. Группа А
1.08скороКанадаИспания
Велоспорт - BMX. Женщины
1.08скороФристайл. Женщины. Финал
Плавание. Мужчины
1.08скоро50 м в/с. Мужчины. Финал
Плавание. Женщины
1.08скоро50 м в/с. Женщины. Финал
Легкая атлетика. Женщины
1.08скороЯдро. Женщины. Финал
Легкая атлетика. Женщины
1.08скороМолот. Женщины. Квалификация B
Плавание. Мужчины
1.08скоро1500 м в/с. Мужчины. Финал
Легкая атлетика. Мужчины
1.08скоро400 м. Мужчины. Предварительный раунд
Гандбол. Мужчины. Группа B
1.08скороЕгипетБахрейн
20:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Триумфальный день в теннисе и старт турнира борцов: анонс главных событий 1 августа на Олимпиаде

Обзор главных событий 1 августа, девятого медального дня Олимпийских игр.

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Окончание недели будет своеобразным водоразделом в олимпийском календаре — завершают турниры фехтовальщики, пловцы и теннисисты, начинают выступления мастера спортивной борьбы. Возможно, сборную России ждет самый успешный день с момента начала Игр.

Десерт от пловцов

Завершается один из самых масштабных турниров в рамках Игр — пловцы разыграют заключительные 5 из 35 комплектов положенных им наград. И на десерт всем любителям этого вида спорта традиционно предстоит увидеть две комбинированных эстафеты, мужскую и женскую.

У мужчин в предварительных заплывах Григорий Тарасевич, Антон Чупков, Михаил Вековищев и Владислав Гринев показали третье время, лишь немного отстав от британцев. Но в финале у многих команд, в том числе и российской, будет совсем другой состав. Наверняка у нас на старт выйдут и Евгений Рылов, и Климент Колесников, и Андрей Минаков.

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Олимпиада в Токио: все чемпионы 31 июля

В женской эстафете у российских тренеров маневра куда меньше — Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Мария Каменева показали в квалификации седьмой результат, а это почти оптимальный вариант состава. Кроме того, в финале на 1500 м вольным стилем выступит Кирилл Мартынычев.

В воскресенье пройдет третий и финальный день соревнований в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина у женщин, до которого добрались только 12 из 24 стартовавших участниц. Россиянка Мария Полякова в квалификации была 13-й, но затем сумела прибавить и запрыгнуть в финал с 11-м результатом.

  • 4.30 Плавание. Финалы
  • 9.00 Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал.

Выше, еще выше!

Пловцы сдают пост легкоатлетам, соревнования которых только набирают обороты. И в воскресенье российским поклонникам «королевы спорта» будет за кого поболеть. В мужском финале по прыжкам в высоту будут участвовать сразу два наших соотечественника. При этом Михаил Акименко в квалификации стал одним из четырех прыгунов, без помарок взявших все высоты вплоть до необходимых 2,28 м. Призер чемпионата Европы Илья Иванюк справился с этой задачей не без осечек и стал 11-м.

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Токио-2020: лучшие кадры 31 июля

В утренней программе также значится квалификация у прыгуний в длину, где заявлена Дарья Клишина — единственная из российских легкоатлетов, выступавшая пять лет назад в Рио. Тогда она стала только девятой и сейчас хочет показать более высокий результат.

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Тогда как в спортивной гимнастике пришло время финалов на отдельных снарядах. В последний день недели спортсмены разыграют четыре комплекта наград — по два у мужчин и женщин. Все внимание — мужским вольным упражнениям, где стартует лидер российской сборной, свежеиспеченный олимпийский чемпион в командном многоборье Никита Нагорный. Еще один спортсмен из золотой команды Давид Белявский выступит на коне. У девушек же в финалах сразу по две россиянки: в опорном прыжке это Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова, на брусьях — Мельникова и Анастасия Ильянкова.

А турнир по фехтованию, принесший нам уже пять золотых наград, завершится в воскресенье командным первенством у мужчин-рапиристов. Напомним, что в личном первенстве лучший результат из россиян показал Кирилл Бородачев, проигравший в четвертьфинале будущему чемпиону Чун Ка Лону из Гонконга. Теперь он вместе с братом Антоном и Владиславом Мыльниковым начнет со встречи с той же самой сборной Гонконга в четвертьфинале. Интересно, состоится ли реванш?

  • 3.50 Легкая атлетика. Женщины. Прыжки в длину. Квалификация
  • 4.45 Фехтование. Мужчины. Рапира. Командное первенство
  • 11.00 Спортивная гимнастика. Финалы на отдельных снарядах
  • 13.10 Легкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту. Финал.

Одно золото хорошо, а два — лучше

Воскресенье станет по-настоящему великим днем для российского тенниса — представители нашей страны выиграют сразу три медали, в том числе гарантированное золото. Потому что последним матчем олимпийского турнира станет финал микста, в котором сойдутся два российских дуэта. Елена Веснина с Асланом Карацевым разыграют титул с Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым. Но, пожалуй, главным матчем дня окажется мужской финал, в котором тоже не обойдется без россиянина. Им неожиданно для многих стал не Рублев или вторая ракетка мира Даниил Медведев, а Карен Хачанов. Его оппонентом по решающему матчу будет представитель Германии Александр Зверев, в полуфинале выбивший Новака Джоковича.

Карен Хачанов | Источник: Reuters

Мужчины-волейболисты уже гарантировали себе место в четвертьфинале. Хотя пройти без потерь групповой этап команде Туомаса Саммелвуо не удалось — в предыдущем туре они в напряженном матче проиграли Франции. Теперь россиянам предстоит завершить предварительную стадию матчем с Тунисом. Который, по сути, будет товарищеским, ведь африканцы уже потеряли шансы на продолжение борьбы.

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А у женщин в соревнованиях по волейболу пляжному начинаются матчи на выбывание. Наш дуэт Надежда Макрогузова/Светлана Холомина без поражений прошел предварительный этап и теперь в 1/8 финала сыграет с парой из Латвии Тина Граудыня/Анастасия Кравченока.

Женская сборная по водному поло в предыдущем туре крупно уступила США, но даже поражение от сильнейшей команды мира вкупе с результатами других встреч вывело подопечных Александра Гайдукова в плей-офф. Теперь осталось только определиться с итоговым местом в группе. Пока россиянки третьи и останутся на этой позиции в случае победы над аутсайдерами турнира японками. При этом в параллельной группе ситуация настолько запутанная, что пока даже сложно предположить, с кем мы сыграем в четвертьфинале.

  • 8.00 Пляжный волейбол. Женщины. 1/8 финала. Надежда Макрогузова/Светлана Холомина — Анастасия Кравченока/Тина Граудыня
  • 8.20 Волейбол. Мужчины. Команда ОКР — Тунис
  • 10.30 Теннис. Мужчины. Финал. Александр Зверев (Германия) — Карен Хачанов
  • 12.00 Теннис. Микст. Финал. Елена Веснина/Аслан Карацев — Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев
  • 12.20 Водное поло. Женщины. Команда ОКР — Япония.

Жизнь — борьба

В воскресенье определятся обладатели первых медалей в боксе — правда, болельщики бы предпочли, чтобы россиян среди них не оказалось. Потому что награды себе гарантируют те, кто проиграет в полуфиналах, ведь в боксе не проводятся поединки за третьи места. В полутяжелом весе биться за выход на титульный бой будет Имам Хатаев, оппонентом которого станет чемпион Европы-2018, призер ЧМ-2019 и Европейских игр британец Бенджамин Уиттекер. А в полусреднем весе призер Лондона-2012 Андрей Замковой встретится с опытнейшим кубинцем Роньелем Иглесиасом — чемпионом тех же Игр-2012 в более легкой весовой категории.

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Кроме этого, три россиянина проведут четвертьфинальные бои. В легчайшем весе Альберт Батыргазиев сойдется с Эрденебатыном Цендбаатаром из Монголии, средневес Глеб Бакши — с гаитянцем Дерреллом Вальсаном, а супертяж Иван Верясов — с дважды серебряным призером чемпионатов мира Камшибеком Кункабаевым из Казахстана.

Очень ожидаемое российскими болельщиками событие — старт турнира по борьбе. Во всех видах программы здесь у нас очень сильные позиции, и уже в воскресенье мы будем болеть за трех очень титулованных борцов. В весе до 60 кг в греко-римской борьбе старт примет чемпион мира и Европы Сергей Емелин, который начнет схваткой с египтянином Хайтемом Махмудом. Супертяжеловес Сергей Семенов, также взявший золото на ЧМ-2018 и являющийся бронзовым призером прошлых Игр, будет соперничать с еще одним представителем Египта Абдельлатифом Мохамедом. Наконец, в категории до 76 кг у женщин на ковер выйдет олимпийская чемпионка Наталья Воробьева — и ее ждет поединок с египтянкой Самар Амер.

Яркое и экстремальное зрелище ждет болельщиков в первых в олимпийской истории медальных заездов в ВМХ-фристайле. А самое главное, что в них будут участвовать двое россиян. У мужчин в предварительных заездах Ирек Ризаев стал пятым по итогам двух попыток. А среди девушек Елизавета Посадских показала девятый результат.

У стрелков в первый день августа состоится квалификация у мужчин в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 м. Здесь российскую сборную представляет опытный Леонид Екимов.

В турнире по троеборью у конников предстоит, пожалуй, самый зрелищный этап — кросс. Здесь по-прежнему в строю два россиянина — Андрей Митин на Гюрзе и Михаил Настенко на Имейджин Иф.

  • 1.45 Конный спорт. Троеборье. Кросс.
  • 2.30 Пулевая стрельба. Мужчины. Малокалиберный пистолет, 25 м. Квалификация
  • 4.10 Велоспорт-ВМХ. Фристайл. Финалы
  • 5.00 Греко-римская борьба. Весовая категория до 60 кг. Весовая категория до 130 кг. Женская борьба. Весовая категория до 76 кг
  • 6.50 Бокс. Мужчины. Весовая категория до 81 кг. Полуфинал. Имам Хатаев — Бенджамин Уиттекер (Великобритания)
  • 11.48 Бокс. Мужчины. Весовая категория до 57 кг. Четвертьфинал. Эрденебатын Цендбаатар (Монголия) — Альберт Батыргазиев
  • 12.03 Бокс. Мужчины. Весовая категория до 69 кг. Полуфинал. Роньель Иглесиас (Куба) — Андрей Замковой
  • 12.36 Бокс. Мужчины. Весовая категория до 75 кг. Четвертьфинал. Деррелл Вальсан (Гаити) — Глеб Бакши
  • 13.24 Бокс. Мужчины. Весовая категория свыше 91 кг. Четвертьфинал. Иван Верясов — Камшибек Кункабаев (Казахстан).
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XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
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XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
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XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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Центр водного поло Тацуми
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