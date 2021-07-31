Французская саблистка назвала россиянок обманщицами после финала командного первенства на Олимпиаде
Французская саблистка Сесилия Берде поделилась эмоциями после поражения в командном первенстве от россиянок на Олимпиаде в Токио.
Французская саблистка Сесилия Берде поделилась эмоциями после поражения в командном первенстве от россиянок на Олимпиаде в Токио.
«Россиянки были сильны в тактических перерывах. Как только мы начинали восстанавливать контроль, им удавалось производить
Это обман! Нам нужно добиться прогресса в этом: как только ты делаешь 2−3 укола, сразу говоришь: «Извините,
Чувствовала, что Ольга Никитина паникует. Она смотрела на меня, и у нее были такие глаза, это
Я не расстроилась, Никитина была очень сильна. Благодаря ей они выиграли золото. Но я чувствовала, что она паникует, — приводит слова Берде Lequipe.
В финале россиянки обыграли команду Франции со счетом 45:41. В составе сборной России выступили Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина.