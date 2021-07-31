Французская саблистка назвала россиянок обманщицами после финала командного первенства на Олимпиаде

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«Россиянки были сильны в тактических перерывах. Как только мы начинали восстанавливать контроль, им удавалось производить какие-то замены, и все начиналось заново.

Это обман! Нам нужно добиться прогресса в этом: как только ты делаешь 2−3 укола, сразу говоришь: «Извините, что-то попало мне в глаз». И вот у тебя уже есть две минуты.

Чувствовала, что Ольга Никитина паникует. Она смотрела на меня, и у нее были такие глаза, это что-то. Знала, что она дважды сменит саблю! У них такая культура. Как только они делают два укола, говорят: «Простите, у меня оружие сломано».

Я не расстроилась, Никитина была очень сильна. Благодаря ей они выиграли золото. Но я чувствовала, что она паникует, — приводит слова Берде Lequipe.