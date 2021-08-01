«Нужно было начать новую жизнь» Как на Олимпиаде в Токио появилась сборная беженцев и от чего сбежали эти спортсмены?

Это 29 атлетов из 11 стран, которые выступают под флагом и гимном Международного олимпийского комитета (МОК) и состязаются в 12 видах спорта. Судьба едва ли не каждого из них — драматическая история, полная тревоги, лишений и надежд — готовый сценарий для остросюжетного фильма.

Послание миру

Создание команды беженцев (Refugee Olympic Team, ROT) — инициатива МОК. Это попытка привлечь внимание к проблеме вынужденной миграции людей, которые спасаются от военных конфликтов и бедности. Впервые идею озвучил президент организации Томас Бах в январе 2016 года, и уже летом сборная независимых олимпийских спортсменов дебютировала на Играх в Бразилии. Тогда в составе делегации было десять человек, которые состязались в трех дисциплинах. Медалей завоевать не удалось.

Для участия в Олимпиаде в Токио жюри из МОК рассмотрели 56 заявок, одобрили чуть больше половины. Среди подтвержденных участников — беженцы из Афганистана, Венесуэлы, Демократической Республики Конго, Эритреи, Ирана, Ирака, Камеруна, Республики Конго, Сирии, Судана и Южного Судана. «Ваше выступление — мощное послание миру о солидарности, стойкости и надежде», — сказал Бах на презентации команды.

Судьбы у этих спортсменов очень разные, но всякий раз это драма. Справедливости ради, демонстрировать это они не стремятся — во время церемонии открытия на Национальном стадионе в Токио они шли под олимпийским флагом и выглядели едва ли не самыми счастливыми в мире людьми.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--91f3cff5c1a5ca2d13d7" data-vnd="91f3cff5c1a5ca2d13d7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=91f3cff5c1a5ca2d13d7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Опустить руки и все бросить невозможно»

Знаменосцами команды беженцев на церемонии открытия Олимпиады в Токио были бегун из Эритреи Тахловини Габриесос и сирийская пловчиха Юсра Мардини. Для последней это уже вторые Игры — причем в Рио-де-Жанейро она также несла флаг ROT. Мардини 23 года, с 2015-го она живет и тренируется в Германии, а родилась и выросла в Дамаске.

Мардини — одна из самых знаменитых спортсменок-беженок. После Олимпиады в Бразилии она попала на страницы многих качественных журналов и рассказала свою историю на телевидении. Кроме того, Netflix решил снять о ней фильм, а издательства стали бороться за права на ее автобиографию. Еще до окончания соревнований в Рио количество подписчиков в ее Instagram превысило 150 тысяч, а теперь, во время Игр в Токио, выросло до 345 тысяч. Syrian, Olympian, A voice for refugees — гласит описание профиля.

Юсра пришла в плавание ребенком, занималась в школе олимпийского резерва и показывала неплохие результаты. Например, попала в сборную страны для участия в чемпионате мира. Но с началом войны (конфликт тянется с 2011 года) о перспективах пришлось забыть. «Нам пришлось жить в крайне опасных условиях, и в какой-то момент бомбежки начались совсем рядом — в том числе там, где был мой бассейн и олимпийский стадион. Моего папы не было в стране, нам все время не хватало денег. Многие друзья уехали, и в какой-то момент я тоже решила, что больше не могу оставаться и должна начать новую жизнь», — рассказывала она в интервью Wonderzine в 2018-м.

Когда я на какое-то время перестала плавать, то поняла, что спорт для меня очень важен: он давал мне цели, а еще дисциплину в жизни и страсть, желание что-то делать и к чему-то стремиться. Юсра Мардини пловчиха из команды беженцев

Бежать можно было в Грецию, хотя и незаконно. Для этого нужно было добраться до Турции, а там найти лодку, которая перевезет через Эгейское море. Это развитый бизнес, однако организаторы переправ редко заботятся о жизни и здоровье пассажиров. Суда набивают настолько, что те даже тонут, или намеренно заливают в бак недостаточно топлива. В таком случае лодка может остановиться на полпути и единственный шанс на спасение — быть замеченными патрулирующим вертолетом одной из европейских стран. Мотор лодки, на которой были Юсра и ее младшая сестра Сара, заглох, когда до берега оставалось еще довольно далеко. Единственными, кто умел плавать, были сестры Мардини.

Девушки на протяжении трех часов толкали лодку, в которой было 18 человек. «Когда мы плыли, было безумно тяжело: ты видишь остров, видишь огоньки на нем — но никак не можешь до него дотянуться. Хочется плакать, но не получается; хочется есть и пить, но это невозможно, ты в воде. Чувствуешь только соль, везде, в глазах и будто даже в костях. Опустить руки и все бросить невозможно — потому что ты несешь ответственность не только за себя, но и за всех, кто находится в лодке. Важно было не терять надежду и просто продолжать, плыть еще и еще», — вспоминала спортсменка. В итоге они добрались до острова Лесбос и спасли всех попутчиков.

Я скучаю по всему, что оставила в Сирии. Например, у нас отличная еда, которой мне не хватает. Конечно, там осталась моя семья. Я думаю, что когда-то вернусь, но пока не имею понятия, когда это будет — надеюсь, когда прекратится война. Юсра Мардини пловчиха из команды беженцев

Из Греции Юсра с Сарой перебрались в Германию. Сейчас они живут в Берлине. Поначалу там было действительно сложно. Без языка, денег и знакомых долгое время ничего не получалось. Помогло плавание — Мардини поступила в спортивную школу. «Думаю, если бы я не была спортсменкой, мне было бы намного труднее адаптироваться в новой стране», — отмечала Юсра. Возвращение в большой спорт состоялось окончательно, когда в Рио стали собирать сборную беженцев. Выполнять олимпийские нормативы для участия было необязательно. В Бразилии Юсра в квалификационных заплывах заняла 45-е место на дистанции 100 метров вольным стилем и 41-е — на 100 метров баттерфляем.

В токийском бассейне удача Юсре также не улыбнулась — спортсменка показала худшее время на дистанции 100 метров баттерфляем. Вероятно, на третью Олимпиаду она не поедет, однако планы на жизнь и без спорта строит грандиозные. Она собирается получить немецкое гражданство, продолжить учебу и открыть собственную спортивную школу по плаванию. Но главное все-таки — изо всех сил продолжать отстаивать права беженцев. Недаром девушка является послом доброй воли UNHCR (агентство при ООН, которое занимается вопросами беженцев).

«Думал просто убить себя»

Тяжелоатлет Сириль Чачет из Камеруна прошел путь от бездомного до рекордсмена. В 2014 году в Глазго он стал пятым на Играх Содружества среди штангистов в весовой категории до 85 килограммов. А потом отказался возвращаться на родину — по причинам, которые не раскрыл до сих пор. После турнира 19-летний камерунец сбежал из расположения команды и скрылся в Брайтоне.

Однако жизнь в бегстве оказалась не такой уж благополучной, и тогда появились мысли о суициде. «Дошло до того, что я подумал, зачем я вообще это делаю? Зачем зря трачу время? Думал просто убить себя. Я жил под мостом в новом городе, в новой стране, где никого не знал», — говорил Сириль в интервью BBC Sport в 2019 году. С большим трудом камерунцу удалось взять себя в руки. Шанс представился: Сириль случайно увидел номер центра самаритян — благотворительной организации, оказывающей психологическую поддержку людям с эмоциональным расстройством. На последние деньги на телефоне он позвонил.

Они спросили меня, где я. Думаю, это они вызвали полицию, потому что тогда я увидел приближающуюся полицейскую машину. Хорошо, что они меня остановили. Сириль Чачет тяжелоатлет из команды беженцев

Полиция увезла Сириля в участок, и он стал опасаться депортации. Однако обошлось — ряд случайностей, как он сам потом замечал, позволил ему получить убежище и разместиться в Бирмингеме. В первое время камерунец сосредоточился на психическом здоровье, получил помощь специалиста и пропил курс антидепрессантов. А после, также по настоянию врача, вернулся в спорт.

В местном клубе тяжелой атлетики Чачет с его опытом, разумеется, быстро стал лучшим спортсменом. Он выиграл региональный чемпионат, а потом и первенство страны в категории до 96 килограммов. Победы сопровождались национальными рекордами. Перед Играми в Токио МОК не упустил возможности пригласить Сириля в сборную беженцев. «Иметь шансы выступить на Олимпиаде — мечта любого спортсмена. Приятно быть среди претендентов на места в олимпийскую сборную беженцев МОК», — отреагировал Чачет. Проблем с попаданием в команду в итоге не возникло. На Олимпиаде атлет выступит так же в категории до 96 килограммов.

Спортом интересы Сириля не ограничиваются. Справившись с психологическими проблемами, он захотел помогать другим и выучился на психогигиениста. Он занимается реабилитацией после ментальных травм. Чачет блестяще окончил университет Мидлсекса и планирует получить степень магистра. Пусть не прямо сейчас, но однажды. Пока же он абсолютно счастлив и наслаждается моментом. «Я учился в университете. Могу тренироваться и выступать. У меня есть жилье. У меня достаточно еды. Чувствую себя в безопасности. Я очень благодарен за это», — говорит камерунец.

«Не соревноваться с сионистами»

Джавад Маджуб — дзюдоист из Ирана, постоянно он живет в Канаде вместе с семьей и детьми. В какой-то момент он понял, что на родине не сможет реализовать свой талант в полной мере, поэтому и решил эмигрировать.

Из-за политических и религиозных конфликтов атлеты из сборной Ирана не могут соревноваться с гражданами Израиля. Министр спорта Мохаммед Аббаси как-то заявил, что «не соревноваться с сионистами — одна из ценностей и источников гордости иранского народа и спортсменов». Джавад страдал от этого правила несколько раз за карьеру, причем перед Олимпиадой в Лондоне в 2012 году в том числе. Маджуб квалифицировался на нее, но в первом же раунде попал на израильтянина Арика Зееви, так что его просто не выпустили из страны. Официально было объявлено, что спортсмен заболел и ему требуется курс антибиотиков.

Насколько сложным был его путь к спокойной жизни за границей, Джавад никогда не рассказывал. Говорил лишь, что в родной Машхад тянет, но поехать возможности нет. Пытались ли его задержать — тоже неизвестно, но предполагать можно. По меркам Азии это элитный спортсмен — дважды становился чемпионом континента и доходил до четвертьфинала чемпионата мира. Причем после переезда результаты отнюдь не упали: в актив добавились победа на Открытом чемпионате Европы и несколько медалей с Гран-при.

Интересно, что в 2021 году Спортивный арбитражный суд (CAS), рассматривая дело Иранской федерации дзюдо в связи с ее отказом конкурировать с израильскими спортсменами, счел запрет на участие в турнирах слишком жесткой мерой. Поводом к возбуждению дела был рассказ Саида Моллаея, который заявил, что ему приказывали проигрывать встречи и отказываться от соревнований, чтобы избежать встречи с израильтянами.

Кроме того, иранец — очень преданный своему делу атлет. Он даже пропустил рождение дочери, потому что был на турнире в Турции. «Я знал, что это может произойти, пока меня не было, и я был готов к этому, так как моя карьера — это то, что позволяет мне кормить семью. Дзюдо — это моя любовь, а моя семья — моя жизнь», — заявил он.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Маджуб выступал в категории до 100 килограммов, но добраться до медалей не сумел. В Токио 30-летний иранец дошел до 1/16 финала, где проиграл чеху Лукасу Крпалеку. Еще ему предстоит командный турнир.

«Я одна из миллионов угнетенных иранских женщин»

Первой в истории Ирана женщиной, выигравшей медаль на Олимпийских играх, стала тхэквондистка Кимия Ализаде. Она завоевала бронзу на Играх в 2016 году. Спустя пять лет она выступает за сборную беженцев, а уехать из страны решила в 2020 году. Причина — постоянное угнетение и притеснение в стране женщин.

Кимия родилась в простой иранской семье в Кередже. Отец мастерил скатерти и зарабатывал совсем немного, но Ализаде всегда хотела «жить другой жизнью, не как все». В семь лет девочка пришла в городской спортзал, где была только одна секция — тхэквондо. Не сразу, но со временем она полюбила боевое искусство и через год стала чемпионкой страны. Попадание в национальную команду было закономерно.

Золото первенства планеты среди юниоров, а также юношеских Игр в Нанкине — карьера Кимии развивалась стремительно. А когда в 2015 году на первом взрослом чемпионате мира в Челябинске иранка победила двукратную олимпийскую чемпионку Джейд Джонс из Великобритании и завоевала бронзовую медаль, вокруг все и вовсе заговорили о рождении новой настоящей звезды.

Доказать это нужно было на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, и 18-летняя Кимия отнюдь не разочаровала. Дома ее провозгласили героем и дали прозвище Цунами.

Несмотря на обожание простыми иранцами, комфортно на родине Ализаде себя не чувствовала. О решении эмигрировать она написала в Instagram. «Мой мятежный дух не вписывается в их грязные экономические игры и жесткие политические рамки. У меня нет других желаний, кроме тхэквондо, безопасности и счастливой и здоровой жизни. Они отправляли меня туда, куда хотели. Я носила то, что они говорили. Повторяла каждое их предложение. Они эксплуатировали меня, когда считали нужным. До свидания, благородный народ Ирана», — объяснила спортсменка. Позднее выяснилось, что Ализаде выбрала Германию.

Получить гражданство в столь короткий срок тхэквондистка не успела, так что МОК предложил ей выступить на Олимпиаде за сборную беженцев. В Токио в полуфинале Ализаде победила россиянка Татьяна Минина, впоследствии ставшая серебряным призером соревнований. Во встрече за бронзу иранка проиграла Хатис Илгун из Турции. Теперь Кимия мечтает о третьих Играх, в Париже в 2024-м, и надеется, что уже сможет представлять там Германию. И это несмотря на то, что Иранская ассоциация тхэквондо запретила ей выступать за другую страну.

Надеюсь выиграть медали Олимпийских игр и чемпионата мира. Я не отказалась от своих желаний, а превратила их в достижимые цели. Кимия Ализаде тхэквондистка из команды беженцев

21-летняя иранка не реагирует на приходящие с родины запреты, но настаивает, что остается «ребенком своей страны», где бы ни находилась. Она обещает, что будет продолжать борьбу за равенство, потому что все иранские женщины должны иметь возможность следовать мечте.

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