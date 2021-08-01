«Нужно было начать новую жизнь» Как на Олимпиаде в Токио появилась сборная беженцев и от чего сбежали эти спортсмены?

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
23
14
12
2США
20
20
14
5Россия
11
15
12
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Парусный спорт
Лазер. Мужчины. Финал
Мэтт Уэрн
Тончи Стипанович
Херманн Томасгорд
Результаты
Парусный спорт
Лазер-Радиал. Женщины. Финал
Анна Мари Риндом
Юзефин Ольссон
Марит Баувместер
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Финал
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова
Белинда Бенчич / Виктория Голубич
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Женщины. Финал
Ши Тинмао
Ван Хань
Криста Палмер
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Мужчины. Финал
США
Великобритания
Италия
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Мужчины. Финал
Логан Мартин
Даниэль Дерс
Деклан Брукс
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Женщины. Финал
Австралия
США
Канада
Результаты
Плавание
1500 м в/с. Мужчины. Финал
Роберт Финк
Михаил Романчук
Флориан Велльброк
Результаты
Плавание
50 м в/с. Женщины. Финал
Эмма Маккеон
Сара Шестрем
Пернилла Блум
Результаты
Легкая атлетика
Ядро. Женщины. Финал
Гун Лицзяо
Рэйвен Сондерс
Валери Адамс
Результаты
Плавание
50 м в/с. Мужчины. Финал
Кэлеб Дрессел
Флоран Манаду
Бруну Фратус
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Женщины. Финал
Шарлотта Уортингтон
Ханна Робертс
Никита Дюкарроз
Результаты
Гольф
Личное первенство. Мужчины. Финал
Ксандер Шоффель
Рори Саббатини
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Женщины. Финал
Элайн Томпсон
Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс
Шеричка Джексон
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Микст. Финал
Польша
Доминиканская Республика
США
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Финал
Ли Джун Ху / Лю Ю Чен
Ли Янь / Ван Чи-Линь
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Мужчины. Финал
Даниэль Столь
Симон Петерссон
Лукас Вайсхайдингер
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 96 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Фарес Эльбах
Кейдомар Вальенилья
Антон Плесной
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Чиа Аарон / Со Вуй Ик
Мохаммад Анса / Хендра Сетиаван
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Белинда Бенчич
Маркета Вондроушова
Результаты
Расписание событий
Гандбол. Мужчины. Группа A
10:15скороНорвегияФранция
Волейбол. Мужчины. Группа A
10:25скороИталияВенесуэла
Теннис. Мужчины. Финал
10:45скороАлександр ЗверевКарен Хачанов
Гимнастика спортивная. Мужчины
11:00скороВольные упражнения. Мужчины. Финал
Пляжный волейбол. Женщины. 1/8 финала
11:00скороЛаура Людвиг / Маргарета КозухАгата Беднарчук / Эдуарда Сантош Лисбоа
Баскетбол. Мужчины. Группа C
11:20скороИспанияСловения
Гимнастика спортивная. Женщины
12:00скороОпорный прыжок. Женщины. Финал
Пляжный волейбол. Женщины. 1/8 финала
12:00скороАнук Верже-Депре / Йоана ХайдрихТаня Хуберли / Нина Бечарт
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
12:03скороРоньель Иглесиас СотолонгоАндрей Замковой
Теннис. Микст. Финал
12:15скороАнастасия Павлюченкова / Андрей РублевЕлена Веснина / Аслан Карацев
Греко-римская борьба. Мужчины
12:15скороМужчины. до 60 кг. 1/2 финала
Греко-римская борьба. Мужчины
12:15скороМужчины. до 60 кг. 1/2 финала
Водное поло. Женщины. Группа B
12:20скороРоссияЯпония
Хоккей на траве. Мужчины. 1/4 финала
12:30скороБельгияИспания
Фехтование. Мужчины. Матч за 3-е место
12:30скороСШАЯпония
Греко-римская борьба. Мужчины
12:35скороМужчины. до 130 кг. 1/2 финала
Греко-римская борьба. Мужчины
12:35скороМужчины. до 130 кг. 1/2 финала
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
12:51скороАрлен ЛопесЛорен Альфонсо Домингес
Вольная борьба. Женщины
12:55скороЖенщины. до 76 кг. 1/2 финала
Вольная борьба. Женщины
12:55скороЖенщины. до 76 кг. 1/2 финала
10:06 (мск), источник: Lenta.Ru

«Нужно было начать новую жизнь» Как на Олимпиаде в Токио появилась сборная беженцев и от чего сбежали эти спортсмены?

Самая загадочная команда на Олимпийских играх в Токио — сборная беженцев (ROT). Кто эти спортсмены, что заставило их отказаться от жизни на родине и почему олимпийскому движению так важна эта команда — разбиралась «Лента.ру».

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Источник: Reuters

Это 29 атлетов из 11 стран, которые выступают под флагом и гимном Международного олимпийского комитета (МОК) и состязаются в 12 видах спорта. Судьба едва ли не каждого из них — драматическая история, полная тревоги, лишений и надежд — готовый сценарий для остросюжетного фильма.

Послание миру

Создание команды беженцев (Refugee Olympic Team, ROT) — инициатива МОК. Это попытка привлечь внимание к проблеме вынужденной миграции людей, которые спасаются от военных конфликтов и бедности. Впервые идею озвучил президент организации Томас Бах в январе 2016 года, и уже летом сборная независимых олимпийских спортсменов дебютировала на Играх в Бразилии. Тогда в составе делегации было десять человек, которые состязались в трех дисциплинах. Медалей завоевать не удалось.

Для участия в Олимпиаде в Токио жюри из МОК рассмотрели 56 заявок, одобрили чуть больше половины. Среди подтвержденных участников — беженцы из Афганистана, Венесуэлы, Демократической Республики Конго, Эритреи, Ирана, Ирака, Камеруна, Республики Конго, Сирии, Судана и Южного Судана. «Ваше выступление — мощное послание миру о солидарности, стойкости и надежде», — сказал Бах на презентации команды.

Судьбы у этих спортсменов очень разные, но всякий раз это драма. Справедливости ради, демонстрировать это они не стремятся — во время церемонии открытия на Национальном стадионе в Токио они шли под олимпийским флагом и выглядели едва ли не самыми счастливыми в мире людьми.

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«Опустить руки и все бросить невозможно»

Знаменосцами команды беженцев на церемонии открытия Олимпиады в Токио были бегун из Эритреи Тахловини Габриесос и сирийская пловчиха Юсра Мардини. Для последней это уже вторые Игры — причем в Рио-де-Жанейро она также несла флаг ROT. Мардини 23 года, с 2015-го она живет и тренируется в Германии, а родилась и выросла в Дамаске.

Мардини — одна из самых знаменитых спортсменок-беженок. После Олимпиады в Бразилии она попала на страницы многих качественных журналов и рассказала свою историю на телевидении. Кроме того, Netflix решил снять о ней фильм, а издательства стали бороться за права на ее автобиографию. Еще до окончания соревнований в Рио количество подписчиков в ее Instagram превысило 150 тысяч, а теперь, во время Игр в Токио, выросло до 345 тысяч. Syrian, Olympian, A voice for refugees — гласит описание профиля.

Источник: Reuters

Юсра пришла в плавание ребенком, занималась в школе олимпийского резерва и показывала неплохие результаты. Например, попала в сборную страны для участия в чемпионате мира. Но с началом войны (конфликт тянется с 2011 года) о перспективах пришлось забыть. «Нам пришлось жить в крайне опасных условиях, и в какой-то момент бомбежки начались совсем рядом — в том числе там, где был мой бассейн и олимпийский стадион. Моего папы не было в стране, нам все время не хватало денег. Многие друзья уехали, и в какой-то момент я тоже решила, что больше не могу оставаться и должна начать новую жизнь», — рассказывала она в интервью Wonderzine в 2018-м.

Когда я на какое-то время перестала плавать, то поняла, что спорт для меня очень важен: он давал мне цели, а еще дисциплину в жизни и страсть, желание что-то делать и к чему-то стремиться.
Юсра Мардини
пловчиха из команды беженцев

Бежать можно было в Грецию, хотя и незаконно. Для этого нужно было добраться до Турции, а там найти лодку, которая перевезет через Эгейское море. Это развитый бизнес, однако организаторы переправ редко заботятся о жизни и здоровье пассажиров. Суда набивают настолько, что те даже тонут, или намеренно заливают в бак недостаточно топлива. В таком случае лодка может остановиться на полпути и единственный шанс на спасение — быть замеченными патрулирующим вертолетом одной из европейских стран. Мотор лодки, на которой были Юсра и ее младшая сестра Сара, заглох, когда до берега оставалось еще довольно далеко. Единственными, кто умел плавать, были сестры Мардини.

Девушки на протяжении трех часов толкали лодку, в которой было 18 человек. «Когда мы плыли, было безумно тяжело: ты видишь остров, видишь огоньки на нем — но никак не можешь до него дотянуться. Хочется плакать, но не получается; хочется есть и пить, но это невозможно, ты в воде. Чувствуешь только соль, везде, в глазах и будто даже в костях. Опустить руки и все бросить невозможно — потому что ты несешь ответственность не только за себя, но и за всех, кто находится в лодке. Важно было не терять надежду и просто продолжать, плыть еще и еще», — вспоминала спортсменка. В итоге они добрались до острова Лесбос и спасли всех попутчиков.

Я скучаю по всему, что оставила в Сирии. Например, у нас отличная еда, которой мне не хватает. Конечно, там осталась моя семья. Я думаю, что когда-то вернусь, но пока не имею понятия, когда это будет — надеюсь, когда прекратится война.
Юсра Мардини
пловчиха из команды беженцев

Из Греции Юсра с Сарой перебрались в Германию. Сейчас они живут в Берлине. Поначалу там было действительно сложно. Без языка, денег и знакомых долгое время ничего не получалось. Помогло плавание — Мардини поступила в спортивную школу. «Думаю, если бы я не была спортсменкой, мне было бы намного труднее адаптироваться в новой стране», — отмечала Юсра. Возвращение в большой спорт состоялось окончательно, когда в Рио стали собирать сборную беженцев. Выполнять олимпийские нормативы для участия было необязательно. В Бразилии Юсра в квалификационных заплывах заняла 45-е место на дистанции 100 метров вольным стилем и 41-е — на 100 метров баттерфляем.

В токийском бассейне удача Юсре также не улыбнулась — спортсменка показала худшее время на дистанции 100 метров баттерфляем. Вероятно, на третью Олимпиаду она не поедет, однако планы на жизнь и без спорта строит грандиозные. Она собирается получить немецкое гражданство, продолжить учебу и открыть собственную спортивную школу по плаванию. Но главное все-таки — изо всех сил продолжать отстаивать права беженцев. Недаром девушка является послом доброй воли UNHCR (агентство при ООН, которое занимается вопросами беженцев).

«Думал просто убить себя»

Тяжелоатлет Сириль Чачет из Камеруна прошел путь от бездомного до рекордсмена. В 2014 году в Глазго он стал пятым на Играх Содружества среди штангистов в весовой категории до 85 килограммов. А потом отказался возвращаться на родину — по причинам, которые не раскрыл до сих пор. После турнира 19-летний камерунец сбежал из расположения команды и скрылся в Брайтоне.

Однако жизнь в бегстве оказалась не такой уж благополучной, и тогда появились мысли о суициде. «Дошло до того, что я подумал, зачем я вообще это делаю? Зачем зря трачу время? Думал просто убить себя. Я жил под мостом в новом городе, в новой стране, где никого не знал», — говорил Сириль в интервью BBC Sport в 2019 году. С большим трудом камерунцу удалось взять себя в руки. Шанс представился: Сириль случайно увидел номер центра самаритян — благотворительной организации, оказывающей психологическую поддержку людям с эмоциональным расстройством. На последние деньги на телефоне он позвонил.

Они спросили меня, где я. Думаю, это они вызвали полицию, потому что тогда я увидел приближающуюся полицейскую машину. Хорошо, что они меня остановили.
Сириль Чачет
тяжелоатлет из команды беженцев

Полиция увезла Сириля в участок, и он стал опасаться депортации. Однако обошлось — ряд случайностей, как он сам потом замечал, позволил ему получить убежище и разместиться в Бирмингеме. В первое время камерунец сосредоточился на психическом здоровье, получил помощь специалиста и пропил курс антидепрессантов. А после, также по настоянию врача, вернулся в спорт.

Источник: Reuters

В местном клубе тяжелой атлетики Чачет с его опытом, разумеется, быстро стал лучшим спортсменом. Он выиграл региональный чемпионат, а потом и первенство страны в категории до 96 килограммов. Победы сопровождались национальными рекордами. Перед Играми в Токио МОК не упустил возможности пригласить Сириля в сборную беженцев. «Иметь шансы выступить на Олимпиаде — мечта любого спортсмена. Приятно быть среди претендентов на места в олимпийскую сборную беженцев МОК», — отреагировал Чачет. Проблем с попаданием в команду в итоге не возникло. На Олимпиаде атлет выступит так же в категории до 96 килограммов.

Спортом интересы Сириля не ограничиваются. Справившись с психологическими проблемами, он захотел помогать другим и выучился на психогигиениста. Он занимается реабилитацией после ментальных травм. Чачет блестяще окончил университет Мидлсекса и планирует получить степень магистра. Пусть не прямо сейчас, но однажды. Пока же он абсолютно счастлив и наслаждается моментом. «Я учился в университете. Могу тренироваться и выступать. У меня есть жилье. У меня достаточно еды. Чувствую себя в безопасности. Я очень благодарен за это», — говорит камерунец.

«Не соревноваться с сионистами»

Джавад Маджуб — дзюдоист из Ирана, постоянно он живет в Канаде вместе с семьей и детьми. В какой-то момент он понял, что на родине не сможет реализовать свой талант в полной мере, поэтому и решил эмигрировать.

Из-за политических и религиозных конфликтов атлеты из сборной Ирана не могут соревноваться с гражданами Израиля. Министр спорта Мохаммед Аббаси как-то заявил, что «не соревноваться с сионистами — одна из ценностей и источников гордости иранского народа и спортсменов». Джавад страдал от этого правила несколько раз за карьеру, причем перед Олимпиадой в Лондоне в 2012 году в том числе. Маджуб квалифицировался на нее, но в первом же раунде попал на израильтянина Арика Зееви, так что его просто не выпустили из страны. Официально было объявлено, что спортсмен заболел и ему требуется курс антибиотиков.

Источник: Reuters

Насколько сложным был его путь к спокойной жизни за границей, Джавад никогда не рассказывал. Говорил лишь, что в родной Машхад тянет, но поехать возможности нет. Пытались ли его задержать — тоже неизвестно, но предполагать можно. По меркам Азии это элитный спортсмен — дважды становился чемпионом континента и доходил до четвертьфинала чемпионата мира. Причем после переезда результаты отнюдь не упали: в актив добавились победа на Открытом чемпионате Европы и несколько медалей с Гран-при.

Интересно, что в 2021 году Спортивный арбитражный суд (CAS), рассматривая дело Иранской федерации дзюдо в связи с ее отказом конкурировать с израильскими спортсменами, счел запрет на участие в турнирах слишком жесткой мерой. Поводом к возбуждению дела был рассказ Саида Моллаея, который заявил, что ему приказывали проигрывать встречи и отказываться от соревнований, чтобы избежать встречи с израильтянами.

Кроме того, иранец — очень преданный своему делу атлет. Он даже пропустил рождение дочери, потому что был на турнире в Турции. «Я знал, что это может произойти, пока меня не было, и я был готов к этому, так как моя карьера — это то, что позволяет мне кормить семью. Дзюдо — это моя любовь, а моя семья — моя жизнь», — заявил он.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Маджуб выступал в категории до 100 килограммов, но добраться до медалей не сумел. В Токио 30-летний иранец дошел до 1/16 финала, где проиграл чеху Лукасу Крпалеку. Еще ему предстоит командный турнир.

«Я одна из миллионов угнетенных иранских женщин»

Первой в истории Ирана женщиной, выигравшей медаль на Олимпийских играх, стала тхэквондистка Кимия Ализаде. Она завоевала бронзу на Играх в 2016 году. Спустя пять лет она выступает за сборную беженцев, а уехать из страны решила в 2020 году. Причина — постоянное угнетение и притеснение в стране женщин.

Кимия родилась в простой иранской семье в Кередже. Отец мастерил скатерти и зарабатывал совсем немного, но Ализаде всегда хотела «жить другой жизнью, не как все». В семь лет девочка пришла в городской спортзал, где была только одна секция — тхэквондо. Не сразу, но со временем она полюбила боевое искусство и через год стала чемпионкой страны. Попадание в национальную команду было закономерно.

Золото первенства планеты среди юниоров, а также юношеских Игр в Нанкине — карьера Кимии развивалась стремительно. А когда в 2015 году на первом взрослом чемпионате мира в Челябинске иранка победила двукратную олимпийскую чемпионку Джейд Джонс из Великобритании и завоевала бронзовую медаль, вокруг все и вовсе заговорили о рождении новой настоящей звезды.

Доказать это нужно было на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, и 18-летняя Кимия отнюдь не разочаровала. Дома ее провозгласили героем и дали прозвище Цунами.

Несмотря на обожание простыми иранцами, комфортно на родине Ализаде себя не чувствовала. О решении эмигрировать она написала в Instagram. «Мой мятежный дух не вписывается в их грязные экономические игры и жесткие политические рамки. У меня нет других желаний, кроме тхэквондо, безопасности и счастливой и здоровой жизни. Они отправляли меня туда, куда хотели. Я носила то, что они говорили. Повторяла каждое их предложение. Они эксплуатировали меня, когда считали нужным. До свидания, благородный народ Ирана», — объяснила спортсменка. Позднее выяснилось, что Ализаде выбрала Германию.

Источник: Reuters

Получить гражданство в столь короткий срок тхэквондистка не успела, так что МОК предложил ей выступить на Олимпиаде за сборную беженцев. В Токио в полуфинале Ализаде победила россиянка Татьяна Минина, впоследствии ставшая серебряным призером соревнований. Во встрече за бронзу иранка проиграла Хатис Илгун из Турции. Теперь Кимия мечтает о третьих Играх, в Париже в 2024-м, и надеется, что уже сможет представлять там Германию. И это несмотря на то, что Иранская ассоциация тхэквондо запретила ей выступать за другую страну.

Надеюсь выиграть медали Олимпийских игр и чемпионата мира. Я не отказалась от своих желаний, а превратила их в достижимые цели.
Кимия Ализаде
тхэквондистка из команды беженцев

21-летняя иранка не реагирует на приходящие с родины запреты, но настаивает, что остается «ребенком своей страны», где бы ни находилась. Она обещает, что будет продолжать борьбу за равенство, потому что все иранские женщины должны иметь возможность следовать мечте.

***

Выступление беженцев на Олимпийских играх становится традицией. Трудно представить, что в следующий раз МОК откажется собирать такую команду. Ведь организация дорожит репутацией, старается распространять идеи гуманизма и равенства, и в этом трудно найти повод для упрека. Недаром поменялся даже олимпийский слоган — к «Быстрее, выше, сильнее» добавили «вместе». Игры должны объединять, а значит, возможность пробовать свои силы должна быть даже у тех, кто значительную их часть потратил на поиски нового дома и борьбу с несправедливостью.

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Симона Байлз снялась с финальных соревнований в вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио
Евгения Чикунова — о 7-м месте России в эстафете: испытываю гордость за нашу команду!
Посадских заняла 9-е место на турнире BMX фристайл на ОИ. У британки Уортингтон — золото
Викторина
Странные и необычные факты об Олимпиадах
Дарья Клишина покинула олимпийский стадион в Токио на коляске
Австралийка Эмма Маккеон завоевала золото в плавании на дистанции 50 м вольным стилем
Кирилл Мартынычев — 6-й на ОИ-2020 на 1500 м кролем, у украинца Романчука — серебро
Американец Дрессел завоевал золото с рекордом в плавании на дистанции 50 м вольным стилем
Клишина получила травму и не смогла выйти в финал Олимпиады в прыжках в длину
Юлия Ефимова не выступит в финале комбинированной эстафеты на Олимпиаде
Глава USADA: Россия посмеялась над Играми, обнародуйте тесты их спортсменов
Карл-Энтони Таунс — о Симоне Байлз: величайшая в истории
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14Российские саблистки выиграли вторую Олимпиаду подряд
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16Токио-2020: лучшие кадры 30 июля
21Олимпиада в Токио: все чемпионы 30 июля
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17Олимпиада в Токио: все чемпионы 29 июля
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Участники Олимпийских игр сегодня разыграют 25 комплектов наград
Французская саблистка назвала россиянок обманщицами после финала командного первенства на Олимпиаде
Триумфальный день в теннисе и старт турнира борцов: анонс главных событий 1 августа на Олимпиаде
Тарпищев: Для победы на Олимпиаде Хачанову, как в песне Газманова, нужны удача и подача
Шпажисты США устроили акцию против товарища по команде и проиграли
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
Позднякова: Конечно, мне хочется выигрывать медали, но цели обогнать папу я пока не ставлю
В Японии создали кимоно для каждой страны на Олимпиаде (фото)
Семенов и Лешуков узнали соперника в плей-офф турнира по пляжному волейболу
Американка Джейкоби проплыла смешанную эстафету на Олимпиаде со сползшими на рот очками
Пришла на выручку «мамке» Великой. У России новый супергерой на Олимпиаде!
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