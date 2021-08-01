Участники Олимпийских игр сегодня разыграют 25 комплектов наград

Главные медальные надежды белорусских любителей связаны сегодня с выступлением Максима Недосекова, который поспорит за награды в секторе для прыжков в высоту. В другом виде легкоатлетической программы — женском толкании ядра — в финале выступит белоруска Алена Дубицкая. В женских соревнованиях по тяжелой атлетике за медали будет сражаться серебряный призер Игр-2016 в Рио Дарья Наумова, выступающая в весовой категории 76 кг. Пока в копилке белорусской олимпийской команды одна медаль — золото Ивана Литвиновича, который стал олимпийским чемпионом в прыжках на батуте.

Без участия белорусских атлетов олимпийские чемпионы определятся в турнирах по гольфу, велоспорту, плаванию, теннису, бадминтону, прыжкам в воду, парусному спорту, спортивной гимнастике и фехтованию.