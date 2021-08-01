«Я работаю только с чёрным цветом». Как тату-мастер из России попала на Олимпиаду-2020?
Самая необычная спортсменка в олимпийской сборной России выступает в велоспорте. И у неё только первый разряд!
Самая необычная спортсменка в олимпийской сборной России выступает в велоспорте. И у неё только первый разряд!
Райдера Елизавету Посадских точно можно назвать самой необычной спортсменкой во всей олимпийской сборной России. В заявочном списке на Олимпиаду-2020 у неё только первый спортивный разряд, Лиза даже не кандидат в мастера спорта!
Всё началось в 2012-м, когда 18-летняя Лиза Посадских, учившаяся тогда в 11-м классе, забрела на местечковое шоу, которое устроили парни на велосипедах во дворе дома культуры в одном из районов её родного Краснодара. «Это было настолько зрелищно, что захватило меня полностью. И поглотило. Ну, а трюки… Один из ребят делал трюки, не прибегая к помощи рук!» — объясняла Посадских.
Она тогда всерьёз занималась конным спортом. Но трюки на велосипедах оказались намного привлекательнее. Так всё и началось. Первый байк с помощью родителей Лиза купила через год и первым делом скрутила с него все катафоты. И с тех пор её уже невозможно было остановить.
С каждым годом её трюки становились всё сложнее, а
«Когда я увлеклась
Творчество и желание стать лучше привели её и на международные соревнования. Посадских стала первой россиянкой из мира велоспорта, которая была приглашена на крутые соревнования
Творчество привело Посадских и в
«Я занялась татуировками в 2015-м. И работаю только с чёрной краской. Для меня это не просто профессия, которая даёт дополнительный доход. Это настоящее искусство. Я работаю только с большими и индивидуальными проектами», — отметила спортсменка. Её тело — просто ходячая реклама своего
Очередь к ней расписана на многие месяцы вперёд.
Дорога на Игры-2020 растянулась на два года. На весеннем чемпионате Европы в Монпелье Посадских стала бронзовым призёром — впервые в истории российского велоспорта — и получила место в олимпийской команде. Будучи при этом спортсменкой, у которой всего лишь первый спортивный разряд! Конечно, за чемпионат Европы ей присвоят мастера спорта, но в заявке она именно перворазрядница.
Шансов на медали Токио у нашей спортсменки практически нет. Для этого нужно делать