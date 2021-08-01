Карл-Энтони Таунс — о Симоне Байлз: величайшая в истории

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
21
13
12
2Япония
17
5
8
4Россия
11
15
11
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Женщины. Финал
Элайн Томпсон
Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс
Шеричка Джексон
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Микст. Финал
Польша
Доминиканская Республика
США
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Финал
Ли Джун Ху / Лю Ю Чен
Ли Янь / Ван Чи-Линь
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Мужчины. Финал
Даниэль Столь
Симон Петерссон
Лукас Вайсхайдингер
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 96 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Фарес Эльбах
Кейдомар Вальенилья
Антон Плесной
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Чиа Аарон / Со Вуй Ик
Мохаммад Анса / Хендра Сетиаван
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Белинда Бенчич
Маркета Вондроушова
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Матч за 3-е место
Нина Стоянович / Новак Джокович
Эшли Барти / Джон Пирс
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Корея
Италия
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Елена Рыбакина
Элина Свитолина
Результаты
Дзюдо
Микст. Финал
Япония
Франция
Результаты
Регби
Женщины. Финал
Новая Зеландия
Франция
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Израиль
Россия
Результаты
Регби
Женщины. Матч за 3-е место
Фиджи
Великобритания
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Германия
Нидерланды
Результаты
Парусный спорт
RS:X. Мужчины. Финал
Киран Бадлу
Тома Гояр
Би Кунь
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Финал
Мауро Несполи
Мете Газоз
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Тань Чи-Чун
Такахару Фурукава
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 81 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Лю Сяоцзюнь
Сакариас Боннат
Антонио Пиццолато
Результаты
Расписание событий
Конный спорт. Микст
02:00скороТроеборье, личное и командное первенство. Микст
Стрельба. Мужчины
02:30скороСкоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Квалификация
Гандбол. Мужчины. Группа B
03:00скороПортугалияЯпония
Пляжный волейбол. Мужчины
03:00скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Женщины
03:00скороЖенщины. 1/8 финала
Волейбол. Мужчины. Группа A
03:00скороПольшаКанада
Легкая атлетика. Женщины
03:10скороМолот. Женщины. Квалификация A
Хоккей на траве. Мужчины
03:30скороМужчины. 1/4 финала
Легкая атлетика. Женщины
03:40скоро3000 м с/п. Женщины. Предварительный раунд
Легкая атлетика. Женщины
03:50скороДлина. Женщины. Квалификация
Баскетбол. Женщины. Группа А
04:00скороКанадаИспания
Велоспорт - BMX. Женщины
04:10скороФристайл. Женщины. Финал
Плавание. Мужчины
04:30скоро50 м в/с. Мужчины. Финал
Плавание. Женщины
04:35скоро50 м в/с. Женщины. Финал
Легкая атлетика. Женщины
04:35скороЯдро. Женщины. Финал
Легкая атлетика. Женщины
04:40скороМолот. Женщины. Квалификация B
Плавание. Мужчины
04:45скоро1500 м в/с. Мужчины. Финал
Легкая атлетика. Мужчины
04:45скоро400 м. Мужчины. Предварительный раунд
Гандбол. Мужчины. Группа B
05:00скороЕгипетБахрейн
Фехтование. Мужчины
05:00скороМужчины. Рапира, командное первенство. 1/2 финала
03:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Карл-Энтони Таунс — о Симоне Байлз: величайшая в истории

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс высказался о ситуации с гимнасткой Симоной Байлз, которая снялась с соревнований на Олимпиаде из-за психологических проблем.

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Источник: AP 2021

«Шлю только любовь и позитив величайшей в истории, Симоне Байлз», — написал в своём «твиттере» Карл-Энтони Таунс.

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Ранее Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье после неудачи в опорном прыжке, но стала серебряным призёром Игр. От участия в индивидуальном многоборье Симона отказалась. Позже гимнастка подробнее рассказала о психологической проблеме, которая не позволила ей продолжить борьбу в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

На данный момент сборная США занимает третье место в медальном зачёте. Они взяли 16 золотых, 17 серебряных и 13 бронзовых наград. Лидирует по этому показателю Китай, который завоевал 21 золотую, 13 серебряных и 12 бронзовых наград. На втором месте находится Япония, у которой 17 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.

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XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
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Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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