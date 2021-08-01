Глава USADA: Россия посмеялась над Играми, обнародуйте тесты их спортсменов

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
21
13
12
2США
17
17
13
4Россия
11
15
11
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Плавание
1500 м в/с. Мужчины. Финал
Роберт Финк
Михаил Романчук
Флориан Велльброк
Результаты
Плавание
50 м в/с. Женщины. Финал
Эмма Маккеон
Сара Шестрем
Пернилла Блум
Результаты
Плавание
50 м в/с. Мужчины. Финал
Кэлеб Дрессел
Флоран Манаду
Бруну Фратус
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Женщины. Финал
Элайн Томпсон
Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс
Шеричка Джексон
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Микст. Финал
Польша
Доминиканская Республика
США
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Финал
Ли Джун Ху / Лю Ю Чен
Ли Янь / Ван Чи-Линь
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Мужчины. Финал
Даниэль Столь
Симон Петерссон
Лукас Вайсхайдингер
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 96 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Фарес Эльбах
Кейдомар Вальенилья
Антон Плесной
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Чиа Аарон / Со Вуй Ик
Мохаммад Анса / Хендра Сетиаван
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Белинда Бенчич
Маркета Вондроушова
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Матч за 3-е место
Нина Стоянович / Новак Джокович
Эшли Барти / Джон Пирс
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Корея
Италия
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Елена Рыбакина
Элина Свитолина
Результаты
Дзюдо
Микст. Финал
Япония
Франция
Результаты
Регби
Женщины. Финал
Новая Зеландия
Франция
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Израиль
Россия
Результаты
Регби
Женщины. Матч за 3-е место
Фиджи
Великобритания
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Германия
Нидерланды
Результаты
Парусный спорт
RS:X. Мужчины. Финал
Киран Бадлу
Тома Гояр
Би Кунь
Результаты
Расписание событий
Хоккей на траве. Мужчины. 1/4 финала
03:30скороГерманияАргентина
Баскетбол. Женщины. Группа А
04:00скороКанадаИспания
Велоспорт - BMX. Женщины
04:10скороФристайл. Женщины. Финал
Легкая атлетика. Женщины
04:35скороЯдро. Женщины. Финал
Легкая атлетика. Женщины
04:40скороМолот. Женщины. Квалификация B
Легкая атлетика. Мужчины
04:45скоро400 м. Мужчины. Предварительный раунд
Фехтование. Мужчины. 1/4 финала
04:45скороСШАГермания
Фехтование. Мужчины. 1/4 финала
04:45скороИталияЯпония
Фехтование. Мужчины. 1/4 финала
04:45скороФранцияЕгипет
Фехтование. Мужчины. 1/4 финала
04:45скороГонконгРоссия
Гандбол. Мужчины. Группа B
05:00скороЕгипетБахрейн
Волейбол. Мужчины. Группа B
05:05скороБразилияФранция
Плавание. Женщины
05:15скороЭстафета 4х100 м комбинированная. Женщины. Финал
Велоспорт - BMX. Мужчины
05:20скороФристайл. Мужчины. Финал
Плавание. Мужчины
05:35скороЭстафета 4х100 м комбинированная. Мужчины. Финал
Теннис. Женщины. Финал
06:00скороБарбора Крейчикова / Катерина СиняковаБелинда Бенчич / Виктория Голубич
Бейсбол. Мужчины. 1/8 финала
06:00скоро3A3B
Парусный спорт. Мужчины
06:00скороФинн. Мужчины. Предварительные гонки
Хоккей на траве. Мужчины. 1/4 финала
06:00скороАвстралияНидерланды
Фехтование. Мужчины
06:25скороМужчины. Рапира, командное первенство. Полуфиналы за 5-8-е места
03:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Глава USADA: Россия посмеялась над Играми, обнародуйте тесты их спортсменов

Генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт раскритиковал Международный олимпийский комитет и мировых лидеров по борьбе с допингом за их «попытку заткнуть глаза всему миру» заявлением, что России «запрещено» участвовать в Олимпийских играх — 2020.

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Источник: РИА "Новости"

«Конечно, несправедливо ставить под сомнение выступления любого отдельно взятого спортсмена, и все они считаются невиновными, пока не будет доказано обратное. Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания. Теперь все видят, что этот запрет является фарсом. Это даже едва ли можно назвать ребрендингом, и он не остановит коррупцию в России. Но, вероятно, придаст смелости другим, желающим победить любыми средствами. Недостаточное наказание позволило России посмеяться над Играми своей жаждой медалей, а не ценностей.

Призываем обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая её доказанную коррумпированность. Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России, и сколько раз на крупнейшей мировой арене мы потенциально собираемся вновь наблюдать за этим мошенничеством», — приводит слова Тайгарта Yahoo Sports.

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Велодром Идзу
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Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
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Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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