Юлия Ефимова не выступит в финале комбинированной эстафеты на Олимпиаде

В состав команды вошли Мария Каменева (спина), Евгения Чикунова (брасс), Светлана Чимрова (баттерфляй), Арина Суркова (вольный стиль). Финалы мужской и женской комбинированных эстафет пройдут 1 августа, в заключительный соревновательный день пловцов в бассейне.

Ефимова проиграла свою последнюю Олимпиаду. Но на словах оставляет себе шанс на Париж-2024

Ефимова плыла брассом в предварительном заплыве, в финал команда вышла с седьмым временем. В составе ее заменила дебютантка Игр Чикунова. 16-летняя спортсменка была четвертой в финале на дистанции 100 м брассом, Ефимова — пятой.

Ефимовой 29 лет, Олимпиада в Токио для нее стала четвертой в карьере. Спортсменка через три года не планирует выступать на Играх в Токио, но не исключает, что поменяет свое решение.