Американец Дрессел завоевал золото с рекордом в плавании на дистанции 50 м вольным стилем

Второе место занял француз Флоран Маноду, который показал время 21.55. Бронзу завоевал бразилец Бруно Фратус, который показал время 21.57.
На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачете. Российские спортсмены завоевали 37 медалей, из которых 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых.
Лидирует в зачёте Китай, который завоевал 21 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых наград. На втором месте находится Япония, у которой 17 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей. Замыкает тройку США. Они взяли 17 золотых, 17 серебряных и 13 бронзовых наград.