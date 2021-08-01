Клишина получила травму и не смогла выйти в финал Олимпиады в прыжках в длину

30-летняя спортсменка совершила заступ в первых двух попытках в квалификации. В третьей попытке Клишина не смогла выполнить прыжок, остановившись на разбеге. Россиянка покинула дорожку, держась за заднюю поверхность правого бедра. Предположительно, она получила повреждение во время второй попытки.

Клишина стала единственной спортсменкой в квалификационной группе А, которая не смогла выполнить все три прыжка.