Клишина получила травму и не смогла выйти в финал Олимпиады в прыжках в длину
Россиянка Дарья Клишина получила травму и не смогла попасть в финал Олимпиады в прыжках в длину.
Россиянка Дарья Клишина получила травму и не смогла попасть в финал Олимпиады в прыжках в длину.
30-летняя спортсменка совершила заступ в первых двух попытках в квалификации. В третьей попытке Клишина не смогла выполнить прыжок, остановившись на разбеге. Россиянка покинула дорожку, держась за заднюю поверхность правого бедра. Предположительно, она получила повреждение во время второй попытки.
Финал в прыжках в длину у женщин состоится 3 августа, начало — в 4:50 (мск). Клишина была единственным представителем России в этой дисциплине.