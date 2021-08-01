Кирилл Мартынычев — 6-й на ОИ-2020 на 1500 м кролем, у украинца Романчука — серебро
Российский пловец Кирилл Мартынычев занял шестое место в финальном заплыве на дистанции 1500 м вольным стилем в рамках летних Олимпийских игр в Токио.
Российский пловец Кирилл Мартынычев занял шестое место в финальном заплыве на дистанции 1500 м вольным стилем в рамках летних Олимпийских игр в Токио.
Золото выиграл американец Роберт Финке. Серебряным призёром стал украинец Михаил Романчук. Бронза досталась немцу Флориану Велльброку.
Плавание. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. 1500 м вольным стилем
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград.