Мария Захарова: у западных СМИ настоящее беснование по поводу российского участия на Играх

«Читаю и смотрю западные СМИ. У них настоящее беснование по поводу российского участия в Токийской Олимпиаде. Их трясёт от всего: от медалей наших спортсменов, от их формы, от невозмутимой реакции команды на все козни и нападки, от народной поддержки нашей сборной, теперь ещё и от российской символики на майках журналистов! Мне кажется, они скоро начнут завидовать даже тому, что на форме и флаге нашей сборной есть олимпийские кольца, а у них нет», — написала Захарова в своём телеграм-канале.