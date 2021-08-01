Российские рапиристы встретятся с США в полуфинале командного первенства на Олимпиаде

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
22
13
12
2США
19
20
13
5Россия
11
15
11
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Мужчины. Финал
США
Великобритания
Италия
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Мужчины. Финал
Логан Мартин
Даниэль Дерс
Деклан Брукс
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Женщины. Финал
Австралия
США
Канада
Результаты
Плавание
1500 м в/с. Мужчины. Финал
Роберт Финк
Михаил Романчук
Флориан Велльброк
Результаты
Плавание
50 м в/с. Женщины. Финал
Эмма Маккеон
Сара Шестрем
Пернилла Блум
Результаты
Легкая атлетика
Ядро. Женщины. Финал
Гун Лицзяо
Рэйвен Сондерс
Валери Адамс
Результаты
Плавание
50 м в/с. Мужчины. Финал
Кэлеб Дрессел
Флоран Манаду
Бруну Фратус
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Женщины. Финал
Шарлотта Уортингтон
Ханна Робертс
Никита Дюкарроз
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Женщины. Финал
Элайн Томпсон
Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс
Шеричка Джексон
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Микст. Финал
Польша
Доминиканская Республика
США
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Финал
Ли Джун Ху / Лю Ю Чен
Ли Янь / Ван Чи-Линь
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Мужчины. Финал
Даниэль Столь
Симон Петерссон
Лукас Вайсхайдингер
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 96 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Фарес Эльбах
Кейдомар Вальенилья
Антон Плесной
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Чиа Аарон / Со Вуй Ик
Мохаммад Анса / Хендра Сетиаван
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Белинда Бенчич
Маркета Вондроушова
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Матч за 3-е место
Нина Стоянович / Новак Джокович
Эшли Барти / Джон Пирс
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Корея
Италия
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Елена Рыбакина
Элина Свитолина
Результаты
Дзюдо
Микст. Финал
Япония
Франция
Результаты
Расписание событий
Гандбол. Мужчины. Группа B
05:00скороЕгипетБахрейн
Волейбол. Мужчины. Группа B
05:05скороБразилияФранция
Теннис. Женщины. Финал
06:00скороБарбора Крейчикова / Катерина СиняковаБелинда Бенчич / Виктория Голубич
Бейсбол. Мужчины. 1/8 финала
06:00скороМексикаИзраиль
Парусный спорт. Мужчины
06:00скороФинн. Мужчины. Предварительные гонки
Хоккей на траве. Мужчины. 1/4 финала
06:00скороАвстралияНидерланды
Фехтование. Мужчины. Полуфиналы за 5-8-е места
06:25скороИталияЕгипет
Фехтование. Мужчины. Полуфиналы за 5-8-е места
06:25скороГерманияГонконг
Вольная борьба. Женщины. 1/4 финала
06:30скороНаталья ВоробьеваАйпери Медет
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/4 финала
06:50скороЛуис Орта СанчесСергей Емелин
Бадминтон. Мужчины
07:00скороМужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала
Бадминтон. Мужчины
07:00скороМужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала
Парусный спорт. Мужчины
07:00скоро470. Мужчины. Предварительные гонки
Баскетбол. Мужчины. Группа C
07:40скороАргентинаЯпония
Фехтование. Мужчины. 1/2 финала
07:40скороЯпонияФранция
Фехтование. Мужчины. 1/2 финала
07:40скороСШАРоссия
Тяжелая атлетика. Женщины
08:00скороВесовая категория до 76 кг. Женщины. Группа В
Водное поло. Женщины. Группа B
08:00скороВенгрияКитай
Пляжный волейбол. Женщины. 1/8 финала
08:00скороНадежда Макрогузова/Светлана ХоломинаТина Граудина / Анастасия Кравченока
Парусный спорт. Женщины
08:00скоро470. Женщины. Предварительные гонки
06:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Российские рапиристы встретятся с США в полуфинале командного первенства на Олимпиаде

Российские рапиристы Тимур Сафин, Владислав Мыльников, Кирилл Бородачёв и Антон Бородачёв вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио в командном первенстве.

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Источник: Reuters

В четвертьфинале россияне обыграла национальную команду Гонконга со счетом 45:39. В полуфинале россияне встретятся с США.

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Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачете, завоевав в общей сложности 37 медалей — 11 золотых, 15 серебряных 11 бронзовых. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории.

Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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