Евгения Чикунова — о 7-м месте России в эстафете: испытываю гордость за нашу команду!

Россиянки стали седьмыми в комбинированной эстафете 4×100 м на Олимпиаде в Токио

«В эстафете все девчонки проплыли на максимуме. Испытываю гордость за нашу команду! Ещё хочу поблагодарить всех, кто меня вчера поддержал, кто нашёл время написать тёплые слова. Это очень важно для меня», — приводит слова Чикуновой пресс-служба Олимпийского комитета России в своём телеграм-канале.