Россиянин Ирек Ризаев — шестой на Олимпиаде-2020 в BMХ фристайле
Россиянин Ирек Ризаев занял шестое место на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) в дисциплине BMX фристайл.
Россиянин Ирек Ризаев занял шестое место на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) в дисциплине BMX фристайл.
Золото выиграл австралиец Логан Мартин. Серебряным призёром стал венесуэлец Даниэль Дерс. Бронза досталась представителю Великобритании Деклану Бруксу.
BMX фристайл. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.