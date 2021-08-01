Симона Байлз снялась с финальных соревнований в вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио
Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз снялась с финальных соревнований в вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио, сообщает
Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз снялась с финальных соревнований в вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио, сообщает
«Симона снялась с финала в вольных упражнениях. Она примет решение по поводу участия в соревнованиях на бревне позднее. В любом случае, мы с тобой, Симона», — говорится в публикации в официальном Twitter Федерации спортивной гимнастики США.
Ранее 24-летняя Байлз снялась с соревнований в групповом и индивидуальном многоборье, а также отказалась от участия в соревнованиях в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях на Олимпиаде в Токио.