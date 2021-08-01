Клишина вылетела, не выполнив ни одного результативного прыжка. Стоило ради этого ехать в Токио?
В лимитированной сборной России по легкой атлетике — первые потери. Одна из наших звезд заканчивает соревнования в больнице.
В лимитированной сборной России по легкой атлетике — первые потери. Одна из наших звезд заканчивает соревнования в больнице.
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина не сумела отобраться в финал Олимпиады-2020, сорвав все три попытки в утренней квалификации. В первых двух прыжках 30-летняя спортсменка совершила заступы, а во время решающей третьей попытки — прервала разбег
С одной стороны — Дарье не повезло. Прыжки в первых попытках были хорошими и, если бы не заступы, она без проблем прошла бы в финал. Ну, а травма — это чистая лотерея, такое может случиться с каждым в самый неожиданный момент. С другой стороны — Клишина очень опытная спортсменка, выступающая на
И здесь вопрос даже не к Дарье, а к рабочей группе Всероссийской федерации легкой атлетики, формировавшей состав команды на Игры-2020. Живущая в США спортсменка не участвовала в отборочном чемпионате России — по официальной версии
Клишина — серебряный призер чемпионата мира 2017 года и — благодаря своему Instagram — одна из самых популярных легкоатлеток мира. Однако в Олимпиадами отношения у нее категорически не складываются. В 2012-м звездная прыгунья не смогла пройти отбор на Игры в Лондон, провалившись на чемпионате России. Несмотря на это Дарья еще долго оставалась в рейтингах самых красивых участниц Игр-2012 — западные СМИ никак не могли поверить, что мы не взяли такую спортсменку на Олимпиаду. Ну, а в Рио Клишина неожиданно оказалась единственной представительницей нашей страны, допущенной до старта. И все равно ей пришлось с огромным скандалом добиваться разрешения выступить.
Перед Олимпиадой-2016 международная федерация на фоне допингового скандала вокруг России объявила, что допустит до Игр только тех наших атлетов, кто проходил тестирование на запрещенные вещества за границей. Это требование успела выполнить только живущая в США Клишина. Однако уже в Рио международная федерация получила от докладчика ВАДА Ричарда Макларена письмо, в котором рассказывалось, что пробы Дарьи, взятые на московском чемпионате мира 2013 года, имеют признаки вскрытия — царапины на колбах и чужие ДНК в биоматериале.
Прямо на Олимпиаде состоялся арбитражный суд, постановивший, что обвинения Макларена не являются поводом для отстранения Клишиной. Несмотря на все переживания, Дарья после возвращения олимпийской аккредитации вышла в финал, но заняла там только девятое место с результатом 6,63. Ну, а после Игр-2016 выяснилось, что решение арбитража дает Клишиной возможность выступать на международных соревнованиях безо всяких дополнительных допусков. Она оказалась единственной российской спортсменкой, которой для заявки не требовалось подавать документы на нейтральный статус — он был у нее автоматически.
К сожалению, прекрасной возможностью стартовать без ограничений, о которой остальные российские атлеты могли только мечтать, Дарья пользовалась не часто —
Олег Шамонаев