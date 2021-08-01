Климент Колесников: «Можно к каждому придраться, но все выложились по максимуму»

— В целом — неплохо. Если говорить и про настрой, и про время. Особенно если учитывать все обстоятельства, что уже девятый соревновательный день. И если брать каждого по отдельности, кто сколько проплыл за эти соревнования, кто как устал… Все вышли и выложились по максимуму. Огорчает только то, что удачи чуть-чуть не хватило. Тут не о чем сожалеть.