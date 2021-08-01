Климент Колесников: «Можно к каждому придраться, но все выложились по максимуму»

— В целом — неплохо. Если говорить и про настрой, и про время. Особенно если учитывать все обстоятельства, что уже девятый соревновательный день. И если брать каждого по отдельности, кто сколько проплыл за эти соревнования, кто как устал… Все вышли и выложились по максимуму. Огорчает только то, что удачи чуть-чуть не хватило. Тут не о чем сожалеть.
— Рылов выиграл два золота, а сейчас полсекунды проиграл тому же Райану Мерфи…
— Как я и сказал, отталкиваясь от физического состояния, возможностей ребят, кто как уже выложился на этих соревнованиях. Женя стартовал больше всех из нас, закрывал все эстафеты. Тут можно к каждому придраться, но повторюсь, что все выложились по максимуму.
Напомним, что в составе команды кроме Колесникова выступили Евгений Рылов, Кирилл Пригода и Андрей Минаков. Россияне заняли четвертое место, победителями стали американцы.