Губерниев — тренеру сборной России по плаванию: «Пятерка за выступление в Токио? Мы одно плавание смотрели?»

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главного тренера сборной России по плаванию Сергея Чепика, который заявил, что ставит команде «твердую пятерку» за выступление на Олимпиаде в Токио.

«Сергей Чепик, главный тренер сборной России по плаванию, ставит команде твёрдую пятерку за выступление в Токио! Мы с наставником точно одно плавание смотрели?» — написал у себя в Telegram-канале Губерниев.