Губерниев — тренеру сборной России по плаванию: «Пятерка за выступление в Токио? Мы одно плавание смотрели?»
Дмитрий Губерниев раскритиковал тренера сборной России по плаванию Сергея Чепика, который положительно оценил выступление на Олимпиаде.
Дмитрий Губерниев раскритиковал тренера сборной России по плаванию Сергея Чепика, который положительно оценил выступление на Олимпиаде.
Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главного тренера сборной России по плаванию Сергея Чепика, который заявил, что ставит команде «твердую пятерку» за выступление на Олимпиаде в Токио.
«Сергей Чепик, главный тренер сборной России по плаванию, ставит команде твёрдую пятерку за выступление в Токио! Мы с наставником точно одно плавание смотрели?» — написал у себя в
На Играх в Токио сборная России завоевала 5 медалей в плавании. Два золота — у Евгения Рылова, одно серебро и одну бронзу получил Климент Колесников, еще одну серебряную медаль российская команда получила по итогам эстафеты 4×200 вольным стилем.