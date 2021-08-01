Игры в Токио: итоги 1 августа

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Британская велосипедистка Шарлотт Уортингтон завоевала золото в BMX в дисциплине фристайл. Россиянка Елизавета Посадских заняла в соревнованиях 9-е место. В мужском турнире первенствовал австралиец Логан Мартин. Российский велосипедист Ирек Ризаев стал шестым.

Американский пловец Калеб Дрессел стал олимпийским чемпионом в плавании на 50 м вольным стилем, установив олимпийский рекорд. Эта золотая медаль стала для него четвертой в Токио. Позже в этот же день он стал пятикратным чемпионом токийской Олимпиады, выиграв комбинированную эстафету 4×100 м в составе сборной США. Российские пловцы (Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Климент Колесников) стали в эстафете четвертыми. Стоит отметить, что американцы победили с мировым рекордом — 3:26.78.

Австралийка Эмма Маккеон завоевала золото в плавании на 50 м вольным стилем с олимпийским рекордом. Женская сборная Австралии по плаванию стала лучшей в комбинированной эстафете 4×100 м, таким образом, Маккеон выиграла две золотые медали в один день. Сборная России (Мария Каменева, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова, Арина Суркова) финишировала в эстафете на седьмом месте.

Представитель США Роберт Финке стал олимпийским чемпионом в плавании на 1500 м вольным стилем. Российский пловец Кирилл Мартынович стал шестым.

Китайская легкоатлетка Лицзяо Гун выиграла золото Олимпиады в толкании ядра.

Китаянка Тинмао Ши стала олимпийской чемпионкой в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Россиянка Мария Полякова заняла десятое место.

В парусном спорте в классе Лазер Радиал первенствовала датчанка Анне-Мари Риндом. В клаcсе Лазер победу одержал австралиец Мэтт Веарн.

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова завоевали золото в парном женском турнире. В финале они победили швейцарскую пару Белинда Бенчич / Виктория Голубич со счетом 7:5, 6:1.

В соревновании гольфистов золото завоевал американец Ксандер Шоффель.

Израильский гимнаст Артем Долгопят стал олимпийским чемпионом в вольных упражнениях. Россиянин Никита Нагорный занял седьмое место. Британец Макс Уитлок выиграл золото в соревнованиях на коне. Давид Белявский остановился в шаге от медали, став четвертым.

В опорном прыжке среди женщин первенствовала бразильянка Ребекка Андраде. Россиянки Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова заняли пятое и шестое места. Бельгийка Нина Дервель выиграла золотую медаль в упражнениях на брусьях. Россиянка Анастасия Ильянкова стала серебряным призером. Ангелина Мельникова заняла восьмое место.

Немецкий теннисист Александр Зверев выиграл золото в мужском одиночном разряде. В финале он победил россиянина Карена Хачанова со счетом 6:3, 6:1.

Российский боксер Имам Хатаев завоевал бронзу в весовой категории до 81 кг. Еще один россиянин Андрей Замковой стал бронзовым призером в категории до 64 кг.

Российские рапиристы не смогли повторить вчерашний триумф саблисток и проиграли в финале командного турнира сборной Франции — 28:45.

В теннисном миксте нам сегодня было гарантировано «золото» — в финале играли две российские пары. Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев в упорной борьбе (6:3, 6:7, 13:11) взяли верх над соотечественниками Еленой Весниной и Асланом Карацевым.

Катарский легкоатлет Мутаз Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери разделили золото в прыжках в высоту — оба взяли 2,37, потратив на это одинаковое количество попыток. Россияне Михаил Акименко и Илья Иванюк заняли 6-е и 9-е места соответственно.

Эквадорская тяжелоатлетка Нейси Дахомес завоевала золотую медаль в весовой категории до 76 кг, набрав в двух упражнениях 263 кг (118+145).

Юлимар Рохас из Венесуэлы выиграла золото в тройном прыжке с результатом 15,67 метра. 25-летняя легкотлетка при этом побила мировой рекорд советской и украинской прыгуньи Инессы Кравец, который держался с чемпионата мира 26 лет.

Победителем соревнований по бадминтону в одиночном женском разряде стала китаянка Чэнь Юй Фэй. В финале она переиграла тайваньскую спортсменку Tцзу-Ин Тай — 21:18, 19:21, 21:18.

Закончился 9-й соревновательный день Токио-2020 «королевским» видом — мужской легкоатлетической стометровкой. Суперсенсационную победу одержал итальянец Марсель Джейкобс, пробежавший сотню за 9,8.

После пяти дней соревнований сборная России занимает 5 место в медальном зачете. В активе российских спортсменов 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград.

Расписание соревнований на понедельник 2 августа вы можете посмотреть здесь.