Китаянка Лицзяо Гун выиграла золото Олимпиады-2020 в толкании ядра
Китайская легкоатлетка Лицзяо Гун выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в толкании ядра.
Китайская легкоатлетка Лицзяо Гун выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в толкании ядра.
Серебряным призёром стала американка Рейвен Сондерс. Бронза досталась новозеландке Валери Адамс.
Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. Толкание ядра
Россиянки в этом виде программы не выступали.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.