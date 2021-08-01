Источник: Олимпийский турнир по боксу остановлен из-за нежелания Алиева покинуть ринг
Боксерский турнир Олимпиады остановлен
Боксерский турнир Олимпиады остановлен
Как сообщает источник, Алиев проиграл вследствие дисквалификации за удар головой, который, по мнению рефери, привел к рассечению у Кларка. После завершения боя боксер отказался покидать ринг, высказывал недовольство, ругался и показывал неприличные жесты.
Ранее бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг завоевал россиянин Имам Хатаев.