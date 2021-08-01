Источник: Олимпийский турнир по боксу остановлен из-за нежелания Алиева покинуть ринг

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
22
13
12
2США
19
20
13
5Россия
11
15
12
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Парусный спорт
Лазер. Мужчины. Финал
Мэтт Уэрн
Тончи Стипанович
Херманн Томасгорд
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Мужчины. Финал
США
Великобритания
Италия
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Мужчины. Финал
Логан Мартин
Даниэль Дерс
Деклан Брукс
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Женщины. Финал
Австралия
США
Канада
Результаты
Плавание
1500 м в/с. Мужчины. Финал
Роберт Финк
Михаил Романчук
Флориан Велльброк
Результаты
Плавание
50 м в/с. Женщины. Финал
Эмма Маккеон
Сара Шестрем
Пернилла Блум
Результаты
Легкая атлетика
Ядро. Женщины. Финал
Гун Лицзяо
Рэйвен Сондерс
Валери Адамс
Результаты
Плавание
50 м в/с. Мужчины. Финал
Кэлеб Дрессел
Флоран Манаду
Бруну Фратус
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Женщины. Финал
Шарлотта Уортингтон
Ханна Робертс
Никита Дюкарроз
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Женщины. Финал
Элайн Томпсон
Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс
Шеричка Джексон
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Микст. Финал
Польша
Доминиканская Республика
США
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Финал
Ли Джун Ху / Лю Ю Чен
Ли Янь / Ван Чи-Линь
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Мужчины. Финал
Даниэль Столь
Симон Петерссон
Лукас Вайсхайдингер
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 96 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Фарес Эльбах
Кейдомар Вальенилья
Антон Плесной
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Чиа Аарон / Со Вуй Ик
Мохаммад Анса / Хендра Сетиаван
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Белинда Бенчич
Маркета Вондроушова
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Матч за 3-е место
Нина Стоянович / Новак Джокович
Эшли Барти / Джон Пирс
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Корея
Италия
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Елена Рыбакина
Элина Свитолина
Результаты
Расписание событий
Тяжелая атлетика. Женщины
08:00скороВесовая категория до 76 кг. Женщины. Группа В
Гандбол. Мужчины. Группа A
08:15скороИспанияАргентина
Волейбол. Мужчины. Группа B
08:20скороРоссияТунис
Фехтование. Мужчины. Матч за 7-е место
08:50скороГонконгЕгипет
Фехтование. Мужчины. Матч за 5-е место
08:50скороИталияГермания
Теннис. Микст. Финал
09:00скороАнастасия Павлюченкова / Андрей РублевЕлена Веснина / Аслан Карацев
Прыжки в воду. Женщины
09:00скороТрамплин 3 м. Женщины. Финал
Водное поло. Женщины. Группа A
09:30скороГолландияКанада
Теннис. Мужчины. Финал
10:00скороАлександр ЗверевКарен Хачанов
Гандбол. Мужчины. Группа A
10:15скороНорвегияФранция
Волейбол. Мужчины. Группа A
10:25скороИталияВенесуэла
Гимнастика спортивная. Мужчины
11:00скороВольные упражнения. Мужчины. Финал
Пляжный волейбол. Женщины. 1/8 финала
11:00скороЛаура Людвиг / Маргарета КозухАгата Беднарчук / Эдуарда Сантош Лисбоа
Парусный спорт. Женщины
11:00скороЛазер-Радиал. Женщины. Финал
Баскетбол. Мужчины. Группа C
11:20скороИспанияСловения
Гимнастика спортивная. Женщины
12:00скороОпорный прыжок. Женщины. Финал
Пляжный волейбол. Женщины. 1/8 финала
12:00скороАнук Верже-Депре / Йоана ХайдрихТаня Хуберли / Нина Бечарт
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
12:03скороРоньель Иглесиас СотолонгоАндрей Замковой
Греко-римская борьба. Мужчины
12:15скороМужчины. до 60 кг. 1/2 финала
Греко-римская борьба. Мужчины
12:15скороМужчины. до 60 кг. 1/2 финала
09:15 (мск), источник: Матч ТВ

Источник: Олимпийский турнир по боксу остановлен из-за нежелания Алиева покинуть ринг

Боксерский турнир Олимпиады остановлен из-за нежелания француза Мурада Алиева покинуть ринг после поражения от британца Фрэйзера Кларка в четвертьфинале в весовой категории свыше 91 кг.

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Источник: Reuters

Как сообщает источник, Алиев проиграл вследствие дисквалификации за удар головой, который, по мнению рефери, привел к рассечению у Кларка. После завершения боя боксер отказался покидать ринг, высказывал недовольство, ругался и показывал неприличные жесты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг завоевал россиянин Имам Хатаев.

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XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
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XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
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Гребной канал Си Форест
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Кокугикан Арена
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Конференц-центр Макухари Мессе
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Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
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Стадион Сайтама-2002
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Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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