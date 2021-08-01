Российские рапиристы победили американцев и вышли в финал Олимпиады
Российские рапиристы победили сборную США в полуфинале командного первенства на Олимпиаде в Токио. Россияне победили со счетом 45:41.
Российские рапиристы победили сборную США в полуфинале командного первенства на Олимпиаде в Токио. Россияне победили со счетом 45:41.
В составе сборной России выступают Кирилл Бородачев, Антон Бородачев и Владислав Мыльников, запасной — Тимур Сафин. Отметим, что по ходу поединка с американцами Тимур Сафин заменил Владислава Мыльникова и провел седьмой раунд.
В финале олимпийского турнира Россия встретится с Францией. Поединок состоится сегодня, 1 августа, начало запланировано на 13:50 (мск).