Британский политик: Россия избегает наказания, выступая на Олимпиаде в другой форме

«Если вы собираетесь наказать страну за нарушение правил, то вся страна должна это почувствовать, поэтому нужно увидеть, чтобы наказание сработало. То, что cейчас происходит в Токио, — это то, что Россия избегает наказания, выступая на Олимпиаде в другой форме», — приводит слова Эллвуда UK Time News.