«Пляжницы» Макрогузова и Холомина проиграли дуэту из Латвии в 1/8 финала ОИ-2020

В 1/8 финала они проиграли дуэту из Латвии Тина Граудиня / Анастасия Кравченок со счётом 1:2 (21:16, 17:21, 13:15).

На групповом этапе россиянки одержали три победы. На старте соревнований они обыграли итальянок Марту Менегатти и Викторию Орси Тот — 2:0 (21:18, 21:15), затем справились с парой из Кубы Лидианни Эчеваррия Бенитес / Лейла Консуэло Мартинес Ортега — 2:0 (21:16, 21:11) и победили австралийцев Мариафе Артахо / Талика Клэнси со счётом 2:1 (21:8, 15:21, 15:12).