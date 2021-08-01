Тренер сборной России по плаванию: всей команде ставлю твёрдую пятёрку
Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик прокомментировал результаты российских пловцов.
Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик прокомментировал результаты российских пловцов.
«Всей команде ставлю твёрдую пятёрку. Всей команде, потому что, вы знаете, 25 лет у нас не было золотой медали. У нас есть ещё серебро и бронза, даже одну мы упустили совсем недавно. Уступили мы эту бронзу в борьбе, которая была справедливой и жёсткой. Женя настартовался, для него такой режим был впервые,
80 процентов проплыли хуже отбора? А медали кто завоёвывал? Эти проценты — команда, а команда это не только медали. Везде такая ситуация. Если её нет — нет результата. Командный дух, дружба, товарищество и поддержка — необходимые вещи. Команда выдавливает чемпиона.
Мы сделаем анализ, но вы имейте в виду, в тройке у нас было всего три человека. Приходят моменты старта и спортсмен находится там, где должен находиться. Рейтинг — статистика, а мы знаем, что есть ложь, наглая ложь и статистика», — сказал Чепик в беседе с журналистами.