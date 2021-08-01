Австралиец Мэтт Верн выиграл золото ОИ-2020 в парусном спорте в классе «Лазер»
Австралиец Мэтт Верн выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по парусному спорту в классе «Лазер».
Австралиец Мэтт Верн выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по парусному спорту в классе «Лазер».
Серебряным призёром стал хорват Тончи Стипанович. Бронза досталась представителю Норвегии Герману Томасгору.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых наград. Сегодня, 1 августа, в медальном зачёте россиян обошли австралийцы.
Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.