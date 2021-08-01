Чешские теннисистки Крейчикова и Синякова завоевали золото ОИ-2020 в парном разряде
Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова завоевали золотые медали Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) в парном разряде.
Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова завоевали золотые медали Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) в парном разряде.
В решающем матче Крейчикова и Синякова в двух сетах обыграли швейцарский тандем Белинда Бенчич/ Виктория Голубич со счётом 7:5, 6:1.
Финальная встреча продлилась 1 час 26 минут. Крейчикова и Синякова (1) девять раз подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали пять
Отметим, что у мужчин в парном разряде на Олимпиаде победу одержали хорватские теннисисты Никола Мектич и Мате Павич.