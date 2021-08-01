Чешские теннисистки Крейчикова и Синякова завоевали золото ОИ-2020 в парном разряде

В решающем матче Крейчикова и Синякова в двух сетах обыграли швейцарский тандем Белинда Бенчич/ Виктория Голубич со счётом 7:5, 6:1.

Финальная встреча продлилась 1 час 26 минут. Крейчикова и Синякова (1) девять раз подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали пять брейк-пойнтов из 11. На счету Бенчич/Голубич — ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.