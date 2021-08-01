Американец Шоффель завоевал золото на олимпийском турнире по гольфу

Соревнования по гольфу вернулись в олимпийскую программу в 2016 году. До этого последний турнир по гольфу среди мужчин проводился на Играх в 1904 году. Всего на олимпийских соревнованиях по гольфу американцы завоевали четыре золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей.