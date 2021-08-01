Американец Шоффель завоевал золото на олимпийском турнире по гольфу
Серебряную медаль выиграл представитель Словакии, бронзовый призер определится позднее в воскресенье.
Серебряную медаль выиграл представитель Словакии, бронзовый призер определится позднее в воскресенье.
ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Американский гольфист Ксандер Шоффель завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.
Шоффель набрал 266 очков. Серебро у словака Рори Саббатини (267). Бронзовый призер определится позднее.
Российские спортсмены не принимали участия в турнире.
В медальном зачете лидирует команда Китая (23 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых наград), вторыми идут американцы (20−20−14), третьими — японцы (17−5−8). Сборная России занимает пятое место (11−15−12).
Соревнования по гольфу вернулись в олимпийскую программу в 2016 году. До этого последний турнир по гольфу среди мужчин проводился на Играх в 1904 году. Всего на олимпийских соревнованиях по гольфу американцы завоевали четыре золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей.
Олимпиада завершится 8 августа.