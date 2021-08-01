Глава МОК: Спортсмены из России имеют полное право выступать на Олимпиаде в Токио
По словам Томаса Баха, российские спортсмены, выступающие в Токио, прошли все квалификации и тесты.
По словам Томаса Баха, российские спортсмены, выступающие в Токио, прошли все квалификации и тесты.
БЕРЛИН, 1 августа. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил в защиту решения об участии команды из России на Олимпийских играх в Токио.
«Они, как и все другие атлеты, принимающие здесь участие, прошли все квалификации и тесты. Поэтому они также имеют право на соответствующее обращение», — заявил Бах в опубликованном в воскресенье интервью агентству DPA. «Олимпийский комитет России тут полностью уважает санкции, которые были приняты Всемирным антидопинговым агентством (WADA)», — заверил глава МОК.
Спортсмены из России в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями WADA на Олимпийских играх выступают без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC — Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена или команды звучит фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.