Глава МОК: Спортсмены из России имеют полное право выступать на Олимпиаде в Токио

БЕРЛИН, 1 августа. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил в защиту решения об участии команды из России на Олимпийских играх в Токио.

«Они, как и все другие атлеты, принимающие здесь участие, прошли все квалификации и тесты. Поэтому они также имеют право на соответствующее обращение», — заявил Бах в опубликованном в воскресенье интервью агентству DPA. «Олимпийский комитет России тут полностью уважает санкции, которые были приняты Всемирным антидопинговым агентством (WADA)», — заверил глава МОК.