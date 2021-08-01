Российский гимнаст Нагорный не смог завоевать медаль Олимпиады в вольных упражнениях

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Гимнаст из Израиля Артем Долгопят завоевал золотую медаль в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Токио. Российский гимнаст Никита Нагорный не смог завоевать медаль, заняв седьмое место.

Долгопят показал результат 14,933 балла. Вторым стал представитель Испании Райдерлей Сапата (14,933), третьим — китаец Сяо Жотэн (14,766). Долгопят занял первое место из-за более высокой сложности в своем упражнении. Нагорный стал седьмым с результатом 13,066 балла.

Сборная Израиля во второй раз в истории и впервые с 2004 года завоевала золото на Олимпийских играх. На Играх в Афинах Галь Фридман стал первым в соревнованиях по парусному спорту в виндсерфинге в классе «Мистраль».

Долгопяту 24 года, он является чемпионом Европы (2020), а также дважды выигрывал серебро на чемпионатах мира (2017, 2019). В активе сборной Израиля теперь три награды на Олимпийских играх в Токио, ранее бронзовыми призерами стали Абишаг Семберг (дзюдо) и сборная в командном турнире по дзюдо.

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