Боксер Батыргазиев вышел в полуфинал Олимпиады и гарантировал себе медаль Игр
Российский боксер Альберт Батыргазиев по очкам победил представителя Монголии Цэндбаатара Эрдэнэбатына (3:2) и пробился в полуфинал Олимпиады в весовой категории до 57 кг.
Российский боксер Альберт Батыргазиев по очкам победил представителя Монголии Цэндбаатара Эрдэнэбатына (3:2) и пробился в полуфинал Олимпиады в весовой категории до 57 кг.
Таким образом, российский боксер гарантировала себе как минимум бронзу Игр, ведь поединок за третье место в боксерских соревнованиях не проводится.
Соперником Батыргазиева по ½ финала станет кубинец Лазар Альварес. Поединок состоится 3 августа.