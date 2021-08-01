Российский боксер Замковой стал бронзовым призером Олимпиады в Токио
Российский боксер Андрей Замковой не смог пробиться в финал олимпийского турнира в Токио (Япония).
Российский боксер Андрей Замковой не смог пробиться в финал олимпийского турнира в Токио (Япония).
Андрей выступает в весовой категории до 69 кг. В полуфинальном поединке россиянин, посеянный на турнире под вторым номером, уступил представителю Кубы Роньелю Иглесиасу Сотолонго.
Сотолонго является олимпийским чемпионом 2012 года, но тогда он выступал в весовой категории до 64 кг.
Отметим, что благодаря выходу в полуфинал Олимпиады Замковой завоевал бронзовую медаль.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако