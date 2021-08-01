Бразильянка Андраде стала чемпионкой ОИ в опорном прыжке, Мельникова — 5-я, Ахаимова — 6-я
Разыгран комплект наград в опорном прыжке у женщин на Олимпиаде в Токио.
Разыгран комплект наград в опорном прыжке у женщин на Олимпиаде в Токио.
Россиянка Ангелина Мельникова показала 5-й результат, ее соотечественница Лилия Ахаимова — 6-й.
Золотую награду Олимпийских игр выиграла представительница Бразилии Ребека Андраде, набрав 15,083 балла.
Обладателем серебра стала американка Микайла Скиннер — 14,916, бронзовую медаль обеспечила себе кореянка Сочжон Ео, в ее активе 14,733 балла.
Олимпийские игры-2020. Токио (Япония) Спортивная гимнастика. Опорный прыжок. Женщины.