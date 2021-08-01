Теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

В решающем матче Игр Хачанов (12) в двух сетах уступил пятой ракетке мира немцу Александру Звереву (4) со счётом 6:3, 6:1.

Встреча продлилась 1 час 21 минуту. Хачанов 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Зверева — 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.