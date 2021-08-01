Теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио
Российский теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр-2020 в Токио.
Российский теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр-2020 в Токио.
В решающем матче Игр Хачанов (12) в двух сетах уступил пятой ракетке мира немцу Александру Звереву (4) со счётом 6:3, 6:1.
Встреча продлилась 1 час 21 минуту. Хачанов 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4
Отметим, что личную бронзовую медаль у теннисистов завоевал испанец Пабло