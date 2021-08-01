Теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
23
14
13
2США
20
21
15
5Россия
11
16
13
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Гимнастика спортивная
Конь. Мужчины. Финал
Макс Уитлок
Ли Чи Кай
Казума Кайя
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
США
Япония
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Женщины. Финал
Ребека Андраде
Майкайла Скиннер
Е Сеочон
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Мужчины. Финал
Артем Долгопят
Райдерлей Сапата
Сяо Жуотен
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Александр Зверев
Карен Хачанов
Результаты
Парусный спорт
Лазер. Мужчины. Финал
Мэтт Уэрн
Тончи Стипанович
Херманн Томасгорд
Результаты
Парусный спорт
Лазер-Радиал. Женщины. Финал
Анна Мари Риндом
Юзефин Ольссон
Марит Баувместер
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Финал
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова
Белинда Бенчич / Виктория Голубич
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Женщины. Финал
Ши Тинмао
Ван Хань
Криста Палмер
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Мужчины. Финал
США
Великобритания
Италия
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Мужчины. Финал
Логан Мартин
Даниэль Дерс
Деклан Брукс
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Женщины. Финал
Австралия
США
Канада
Результаты
Плавание
1500 м в/с. Мужчины. Финал
Роберт Финк
Михаил Романчук
Флориан Велльброк
Результаты
Плавание
50 м в/с. Женщины. Финал
Эмма Маккеон
Сара Шестрем
Пернилла Блум
Результаты
Легкая атлетика
Ядро. Женщины. Финал
Гун Лицзяо
Рэйвен Сондерс
Валери Адамс
Результаты
Плавание
50 м в/с. Мужчины. Финал
Кэлеб Дрессел
Флоран Манаду
Бруну Фратус
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Женщины. Финал
Шарлотта Уортингтон
Ханна Робертс
Никита Дюкарроз
Результаты
Гольф
Личное первенство. Мужчины. Финал
Ксандер Шоффель
Рори Саббатини
Пань Чэнцун
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Женщины. Финал
Элайн Томпсон
Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс
Шеричка Джексон
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Микст. Финал
Польша
Доминиканская Республика
США
Результаты
Расписание событий
Греко-римская борьба. Мужчины
12:15скороМужчины. до 60 кг. 1/2 финала
Греко-римская борьба. Мужчины
12:15скороМужчины. до 60 кг. 1/2 финала
Хоккей на траве. Мужчины. 1/4 финала
12:30скороБельгияИспания
Греко-римская борьба. Мужчины
12:35скороМужчины. до 130 кг. 1/2 финала
Греко-римская борьба. Мужчины
12:35скороМужчины. до 130 кг. 1/2 финала
Вольная борьба. Женщины
12:55скороЖенщины. до 76 кг. 1/2 финала
Вольная борьба. Женщины
12:55скороЖенщины. до 76 кг. 1/2 финала
Бейсбол. Мужчины. 1/8 финала
13:00скороДоминиканская РеспубликаКорея
Легкая атлетика. Мужчины
13:10скороВысота. Мужчины. Финал
Теннис. Микст. Финал
13:15скороАнастасия Павлюченкова / Андрей РублевЕлена Веснина / Аслан Карацев
Легкая атлетика. Мужчины
13:15скоро100 м. Мужчины. Полуфиналы
Гандбол. Мужчины. Группа A
13:30скороГерманияБразилия
Фехтование. Мужчины. Финал
13:30скороФранцияРоссия
Гимнастика спортивная. Женщины
13:30скороБрусья. Женщины. Финал
Волейбол. Мужчины. Группа A
13:40скороЯпонияИран
Легкая атлетика. Женщины
13:45скоро100 м с/б. Женщины. Полуфиналы
Водное поло. Женщины. Группа A
13:50скороАвстралияЮАР
Тяжелая атлетика. Женщины
14:00скороВесовая категория до 76 кг. Женщины. Финал (группа А)
Легкая атлетика. Женщины
14:20скороТройной прыжок. Женщины. Финал
Легкая атлетика. Мужчины
14:25скоро800 м. Мужчины. Полуфиналы
13:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио

Российский теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр-2020 в Токио.

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18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

В решающем матче Игр Хачанов (12) в двух сетах уступил пятой ракетке мира немцу Александру Звереву (4) со счётом 6:3, 6:1.

Встреча продлилась 1 час 21 минуту. Хачанов 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Зверева — 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Отметим, что личную бронзовую медаль у теннисистов завоевал испанец Пабло Карреньо-Буста, в матче за третье место он сенсационно обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

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