Тарпищев назвал отличным результатом серебро Хачанова на Олимпиаде-2020

«Серебро для Карена — отличный результат. У него давно не было таких достижений. А для нас три медали — отличный показатель. Лучший результат среди 211 федераций, входящих в ITF.



Зверев лучше подавал и принимал — два элемента. Все принимал. В целом, неплохой результат. Я не могу сказать, что Карен плохо играл, он играл очень здорово. Зверев вышел с супернастроем? Я не видел, чтобы он так играл», — сказал Тарпищев.