Россиянин Бакши вышел в полуфинал турнира по боксу на Олимпиаде-2020
Российский боксёр Глеб Бакши, выступающий в весовой категории до 75 кг, вышел в ½ финала олимпийского турнира в Токио и, таким образом, гарантировал себе бронзовую медаль.
Российский боксёр Глеб Бакши, выступающий в весовой категории до 75 кг, вышел в ½ финала олимпийского турнира в Токио и, таким образом, гарантировал себе бронзовую медаль.
В четвертьфинальном поединке Бакши единогласным решением судей победил гаитянина Даррелла Валсента—младшего.
За выход в финал соревнований Глеб поборется с представителем Бразилии Эбертом Соузой. Бой состоится 5 августа.
Бакши является чемпионом мира по боксу 2019 года.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.