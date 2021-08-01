Женская сборная России по водному поло победила японок на групповом этапе Олимпиады-2020

В олимпийском турнире по водному поло участвуют 10 команд. Участников разбивают на две группы по пять сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре команды. Ранее команда России досрочно вышла в четвертьфинал Олимпиады. На групповом этапе россиянки обыграли китаянок со счётом 18:17, после чего сыграли вничью с Венгрией (10:10) и проиграли США (5:18).