Женская сборная России по водному поло победила японок на групповом этапе Олимпиады-2020
Женская сборная России по водному поло одержала победу в матче пятого тура группового этапа Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония).
Женская сборная России по водному поло одержала победу в матче пятого тура группового этапа Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония).
Женская сборная России по водному поло одержала победу в матче пятого тура группового этапа Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Россиянки обыграли хозяек Игр — японок со счётом 20:16.
В олимпийском турнире по водному поло участвуют 10 команд. Участников разбивают на две группы по пять сборных в каждой. В