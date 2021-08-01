Хачанов: Доволен Олимпиадой. Для меня серебро — хороший результат

«Олимпиада для меня стоит в одном ряду с турнирами Большого шлема. Поэтому я очень сильно хотел сюда приехать, готовился, настраивался… Если бы мне сказали раньше, что я буду серебряным медалистом, я был бы счастлив. Но всегда хочешь большего, поэтому сегодня, конечно, хотелось выиграть.