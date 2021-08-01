Боксер Камшыбек Кункабаев гарантировал себе медаль Олимпийских игр в Токио

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В ¼ финала категории свыше 91 килограмма капитан команды Казахстана встретился с россиянином Иваном Верясовым.

Первую атаку провел соперник. Кункабаев в свою очередь работал изначально на дистанции, выбрасывая джеб. Затем подключил серию в корпус и в голову. Камшыбек контролировал встречу. Это вылилось в преимущество, которое удерживал казахстанец. Не все удавалось Верясову.

Кункабаев уверенно реализовывал тактику, обстреливал соперника. В итоге судьи вынесли решение в пользу казахстанца — Камшыбек проходит дальше.

В полуфинале он встретится с Ричардом Торресом (США).