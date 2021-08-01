Боксер Камшыбек Кункабаев гарантировал себе медаль Олимпийских игр в Токио

В ¼ финала категории свыше 91 килограмма капитан команды Казахстана встретился с россиянином Иваном Верясовым.
Первую атаку провел соперник. Кункабаев в свою очередь работал изначально на дистанции, выбрасывая джеб. Затем подключил серию в корпус и в голову. Камшыбек контролировал встречу. Это вылилось в преимущество, которое удерживал казахстанец. Не все удавалось Верясову.
Кункабаев уверенно реализовывал тактику, обстреливал соперника. В итоге судьи вынесли решение в пользу казахстанца — Камшыбек проходит дальше.
В полуфинале он встретится с Ричардом Торресом (США).
Добавим, что Кункабаев гарантировал себе медаль ОИ-2020. Как минимум, он возьмет бронзу в случае поражения в полуфинале.