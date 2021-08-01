Ильянкова взяла серебро Олимпиады в упражнениях на разновысоких брусьях
Россиянка Анастасия Ильянкова стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио.
Россиянка Анастасия Ильянкова стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио.
Она заняла второе место в финале упражнений на разновысоких брусьях. Золото взяла спортсменка из Бельгии Нина Дервал.
Бельгийка набрала 15,200 балла, россиянка — 14,833. Третье место заняла Суниса Ли из США (14,500). Другая россиянка, Ангелина Мельникова, заняла восьмое место (13,066).
На счету России 41 медаль в командном зачете Олимпиады: 11 золотых, 17 серебряных и 13 бронзовых. Сборная занимает пятое место в медальном зачете.