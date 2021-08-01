Ильянкова взяла серебро Олимпиады в упражнениях на разновысоких брусьях

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
23
14
13
2США
20
22
16
5Россия
12
19
13
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
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Дзюдо
Карате
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Настольный теннис
Парусный спорт
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Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
Тройной прыжок. Женщины. Финал
Юлимар Рохас
Патрисия Мамона
Ана Пелетейро
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 76 кг. Женщины. Финал (группа А)
Нейси Патрисия Дахомес
Кэтрин Элизабет Най
Ареми Фуэнтес
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Финал
Франция
Россия
Результаты
Гимнастика спортивная
Брусья. Женщины. Финал
Нина Дервал
Анастасия Ильянкова
Суниса Ли
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Финал
Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев
Елена Веснина / Аслан Карацев
Результаты
Легкая атлетика
Высота. Мужчины. Финал
Мутаз Эсса Баршим
Джанмарко Тамбери
Максим Недосеков
Результаты
Гимнастика спортивная
Конь. Мужчины. Финал
Макс Уитлок
Ли Чи Кай
Казума Кайя
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
США
Япония
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Женщины. Финал
Ребека Андраде
Майкайла Скиннер
Е Сеочон
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Мужчины. Финал
Артем Долгопят
Райдерлей Сапата
Сяо Жуотен
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Мужчины. Финал
Александр Зверев
Карен Хачанов
Результаты
Парусный спорт
Лазер. Мужчины. Финал
Мэтт Уэрн
Тончи Стипанович
Херманн Томасгорд
Результаты
Парусный спорт
Лазер-Радиал. Женщины. Финал
Анна Мари Риндом
Юзефин Ольссон
Марит Баувместер
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Финал
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова
Белинда Бенчич / Виктория Голубич
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Женщины. Финал
Ши Тинмао
Ван Хань
Криста Палмер
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Мужчины. Финал
США
Великобритания
Италия
Результаты
Велоспорт - BMX
Фристайл. Мужчины. Финал
Логан Мартин
Даниэль Дерс
Деклан Брукс
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Женщины. Финал
Австралия
США
Канада
Результаты
Плавание
1500 м в/с. Мужчины. Финал
Роберт Финк
Михаил Романчук
Флориан Велльброк
Результаты
Плавание
50 м в/с. Женщины. Финал
Эмма Маккеон
Сара Шестрем
Пернилла Блум
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Женщины
14:30скороЖенщины. Одиночный разряд. Матч за 3-е место
Бадминтон. Женщины
14:30скороЖенщины. Одиночный разряд. Финал
Хоккей на траве. Мужчины. 1/4 финала
15:00скороИндияВеликобритания
Баскетбол. Женщины. Группа А
15:00скороКореяСербия
Пляжный волейбол. Женщины. 1/8 финала
15:00скороМариафе Артачо / Таликва КлэнсиКсу Чень / Ван Синьсинь
Легкая атлетика. Мужчины
15:05скоро400 м с/б. Мужчины. Полуфиналы
Гандбол. Мужчины. Группа B
15:30скороДанияШвеция
Волейбол. Мужчины. Группа B
15:45скороСШААргентина
Легкая атлетика. Мужчины
15:50скоро100 м. Мужчины. Финал
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/8 финала
16:00скороАндерс Мол / Кристиан СорумАлександр Брауэр / Робер Меувсен
Стрельба. Мужчины
2.08скороСкоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Квалификация
Гандбол. Женщины. Группа A
2.08скороКореяАнгола
Легкая атлетика. Мужчины
2.08скороМолот. Мужчины. Квалификация A
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Женщины
2.08скороЖенщины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Женщины
2.08скороЖенщины. 1/8 финала
Волейбол. Женщины. Группа A
2.08скороСербияКорея
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Мужчины
2.08скороМужчины. 1/8 финала
14:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Ильянкова взяла серебро Олимпиады в упражнениях на разновысоких брусьях

Россиянка Анастасия Ильянкова стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

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20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Она заняла второе место в финале упражнений на разновысоких брусьях. Золото взяла спортсменка из Бельгии Нина Дервал.

Бельгийка набрала 15,200 балла, россиянка — 14,833. Третье место заняла Суниса Ли из США (14,500). Другая россиянка, Ангелина Мельникова, заняла восьмое место (13,066).

На счету России 41 медаль в командном зачете Олимпиады: 11 золотых, 17 серебряных и 13 бронзовых. Сборная занимает пятое место в медальном зачете.

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XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
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Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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