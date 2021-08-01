Венесуэлка Рохас выиграла Олимпиаду в Токио и побила рекорд Кравец 26-летней давности
Юлимар Рохас из Венесуэлы выиграла золото в тройном прыжке на Олимпийских играх.
Юлимар Рохас из Венесуэлы выиграла золото в тройном прыжке на Олимпийских играх.
Юлимар Рохас из Венесуэлы выиграла золото в тройном прыжке на Олимпийских играх в Токио с результатом 15,67 метра.
25-летняя легкотлетка при этом побила мировой рекорд советской и украинской прыгуньи Инессы Кравец, который держался с чемпионата мира 1995 года (15,50 м).
Второе место заняла Патрисия Мамона из Португалии. Замкнула тройку испанка Ана Пелетейро.
Женщины
Тройной прыжок
Финал
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) — 15.67 WR.
2. Патрисия Мамона (Португалия) — 14.97.
3. Ана Пелетейро (Испания) — 14.65.