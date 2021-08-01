Венесуэлка Рохас выиграла Олимпиаду в Токио и побила рекорд Кравец 26-летней давности

Юлимар Рохас из Венесуэлы выиграла золото в тройном прыжке на Олимпийских играх в Токио с результатом 15,67 метра.

25-летняя легкотлетка при этом побила мировой рекорд советской и украинской прыгуньи Инессы Кравец, который держался с чемпионата мира 1995 года (15,50 м).