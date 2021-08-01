Белорусская спортсменка просит помощи у МОК из-за насильственной депортации

Ранее в воскресенье фонд сообщил, что представители белорусской команды намерены насильно депортировать 24-летнюю спортсменку из Токио, где проходят Олимпийские игры. Они купили ей авиабилеты и отправили в аэропорт, где ее встретили японская полиция и волонтеры.
«Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи, на меня было оказано давление, и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться в это», — заявила Тимановская.
Ранее легкоатлетка высказала возмущение решением тренерского штаба включить ее в эстафетную четверку на дистанцию 4×400 метров без предварительного уведомления, хотя спортсменка специализируется на других дистанциях и никогда не выступала на 400 метрах.