Белорусская спортсменка просит помощи у МОК из-за насильственной депортации

Ранее в воскресенье фонд сообщил, что представители белорусской команды намерены насильно депортировать 24-летнюю спортсменку из Токио, где проходят Олимпийские игры. Они купили ей авиабилеты и отправили в аэропорт, где ее встретили японская полиция и волонтеры.

«Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи, на меня было оказано давление, и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться в это», — заявила Тимановская.